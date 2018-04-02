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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odasından "Halk Otobüsünde Dehşet" haberi ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 21:13 | Son Güncelleme

-İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, bazı basın yayın organlarında yer alan "Halk Otobüsünde Dehşet" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.İstanbul Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından bazın basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

-İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, bazı basın yayın organlarında yer alan "Halk Otobüsünde Dehşet" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından bazın basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "02.04.2018 tarihinde yazılı ve görsel basında ’Halk Otobüsünde Dehşet’ başlıklı bir haber yer almıştır. Söz konusu haber sonrasında İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ve şirketleri tarafından gereken araştırma ve soruşturma yapılmıştır. Titiz ve kapsamlı biçimde yürütülen çalışma sonucu ulaştığımız bilgiler aşağıdaki gibidir. Olayın İstanbul’da hizmet veren 2.154 sayıdaki turkuaz renkli özel halk otobüsleri ve personeliyle ilgisi bulunmamaktadır. Habere konu olan olay, 27.02.2018 tarihinde saat 22.00/ 22.30 aralığında Mecidiyeköy-Ortaköy hattında yaşanmıştır. Olaya karışan şahıs, Otobüs AŞ’ye bağlı erguvan renkli bir araç şoförü olup, konuyla ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Bahse konu olan otobüsün kod, plaka, işletmeci, şoför ve ifade bilgileri tarafımızda olup, şimdilik gizli tutulmaktadır" denildi.

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