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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası’ndan ücretlerin artırıldığı haberleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 21:30 | Son Güncelleme

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, taşıma ücretlerinin artırıldığı haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası basında çıkan yolcu taşıma ücretlerinin yüzde 100 artırıldığına dair haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, taşıma ücretlerinin artırıldığı haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası basında çıkan yolcu taşıma ücretlerinin yüzde 100 artırıldığına dair haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “17 Mart 2018 tarihinde bazı basın organlarında ‘Özel halk otobüsleri yolcu taşıma ücretleri yüzde 100 artırıldı’ başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Anılan haber eksik bilgilere dayanmaktadır ve hatalıdır. Bu anlamda özel halk otobüsleri aleyhinde yanlış algı ve anlamalara neden olacak niteliktedir. Öncelikle özel halk otobüsü ücretlerine bir zam söz konusu değildir. Doğrusu şudur: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, öğrenci indirimlerinin yüzde 35 olduğu yaklaşık 5 yıldan beri öğrenci yolculuk ücretlerine yapılması gereken zammı, öğrencilere destek olmak amacıyla, yansıtmamakta ve tam bilet ücretiyle yüzde 35 indirimli öğrenci ücreti arasındaki farkı, yolcu başına olarak özel halk otobüsü taşımacılarına ödemektedir. Bu uygulama taşımacılara yapılan öğrenci desteğidir. Uygulama önce yolculuk başına 15 kuruş olarak başlamış, sonra 30 kuruş şimdi de 70 kuruşa çıkarılmıştır. Uygulama rutin olup, her yılın başından geçerli olmak üzere yüzde 35 indirime denk gelecek şekilde güncellenmektedir. 15 Mart 2018 tarihinde İBB meclisinin gecikmeli olarak aldığı bu karar rutin bir uygulama olup, özel halk otobüsü taşıma ücretlerine yapılmış zam değildir. Öğrenci biletine yansıtılmayan zam oranları karşılığında, taşımacılara yapılan destektir. Ayrıca Turkuaz renkli özel halk otobüsü işletmecileri, geçtiğimiz günlerde OTOBÜS AŞ. işletmecileri tarafından yapılan kontak kapatma eylemine katılmamış ve bu tavrı kamuoyuna açıklamışlardır” denildi.

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