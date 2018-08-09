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 İSTANBUL - (ÖZEL) SOKAKTA DEHŞET…ESKİ KOCASI DEFALARCA BIÇAKLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 08:55 | Son Güncelleme

- Genç kadını saldırganın elinden çevredekiler kurtardı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ümraniye'de boşandığı eşiyle sokakta karşılaşan Nazlı E.

- Genç kadını saldırganın elinden çevredekiler kurtardı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Ümraniye'de boşandığı eşiyle sokakta karşılaşan Nazlı E. dehşeti yaşadı. Defalarca bıçak darbesiyle yaralanan kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtulurken saldırgan kaçtı.
Olay saat 07.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Hayırlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazlı E. boşandığı eşiyle sokakta karşılaştı. İkili arasında konuşma bir anda tartışmaya dönüştü. Tartışma sonrasında Nazlı E. eski eşinin yanından ayrılarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada eski eşi elindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı. Yoldan geçenlerin müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazlı E.'nin karın boşluğundan 3-4 bıçaklandığı öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk çalışmada bir buket çiçek ve olayda kullanılan bir bıçak buldu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

DEFALARCA BIÇAKLADI
Balkondan olayı gördüğünü söyleyen bir çevre sakini, “3-4 yerinden bıçakladı. Vatandaşlar müdahale etti .Saldırgan kaçtı" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise “Baktım kadını bıçaklıyor, yerden taşı aldım. Tam taşı atacaktım o kaçmaya başladı" diye konuştu.
Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralı kadının ambulansta görüntü
-Yaralıya ambulansta müdahale
-Ambulansın gidişi
-Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi
-Olay yerindeki bir buket çiçek
-Bıçağın görüntüsü
-Görgü tanıkları ile röp
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler

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