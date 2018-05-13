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İstanbul Park Yolu'nda driftçilere polis baskını 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

 TUZLA'da sivil trafik polis ekipleri, yaptıkları denetimde drift yaptıkları idda edien bir grup araç sürücüsüne ceza yağdırdı.  Bir otomobil sürücüsü denetime yakalanmamak için geri geri giderek önce orta refüje çıktı ardından da hızla kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ceza yazdığı sırada bazı sürücüler,  onları çekirdek yiyerek izlediler.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da sivil trafik polis ekipleri, yaptıkları denetimde drift yaptıkları idda edien bir grup araç sürücüsüne ceza yağdırdı. Bir otomobil sürücüsü denetime yakalanmamak için geri geri giderek önce orta refüje çıktı ardından da hızla kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ceza yazdığı sırada bazı sürücüler, onları çekirdek yiyerek izlediler.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler Tuzla Tepeören Mahallesi, İstanbul Park Bulvarı'nda toplanan ve caddeye çıkıp drift yaptıkları iddia edilen bir grup sürücüye baskın düzenledi.

25 SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Caddede önlem alıp sürücüleri durduran polis, 25 sürücüye "Hız sınırını aşmak", "Zorunlu sigorta yaptırmamak", "Araç üzerinde yapılan teknik değişiklik", "Emniyet kemeri kullanmakak","Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak", "Trafik güvenliğini tehlikeye atmak" "Tedbirsiz ve saygısız araç sürme"nin de aralarında bulunduğu 35 işlem uygulayarak toplam 4 bin 523 TL ceza kesti. 4 araç ise trafikten men edildi.

KAÇTI AMA YAKALANMAKTAN KURTULAMADI

Bir otomobil sürücüsü ise denetime yakalanmamak için geri geri giderek önce orta refüje çıktı ardından da hızla kaçmaya çalıştı. Bu anlar saniye saniye DHA kamerasına yansıdı. Sürücü bir süre kaçtıktan sonra başka bir ekip tarafından kısa sürede yakalandı.

Öte yandan polis ekipleri ceza yazdığı sırada bazı sürücüler onları çekirdek yiyerek izlediler.

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