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İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan Pakistan uyruklu kişi hayatını kaybetti. Korkunç olay güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde ayakları bağlı kişi 4. kattan yere çakılıyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir araç son anda duruyor.

Korkunç olay dün saat 13.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ayakları bağlı yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

AYAKLARI ÇARŞAFLA BAĞLANMIŞ

Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin cesedi ve evinde geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan kişinin 3 ev arkadaşını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme polisleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Görgü tanıkları "7-8 kişi birlikte kalıyorlar. Yerde görünce araç çarptı zannettik" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise "Çatıda dövdüler adamı herhalde. Beyaz bir çarşafla balkondan atmışlar" dedi.

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DÜŞME ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde ayakları bağlı kişi 4. kattan yere çakılıyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir araç son anda duruyor. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ülkeye bak Türk harici herkes var.
ülkemizde dolar yapıp ülkesine gönderemeyecek artık. dolar düşürme duası yapmayı düşünenler, toplanın.
dindar müslüman ülkesinden kaçmış zavallıdır evlerinde islamı tarışmışlardır ölende allahu ekber diyor ölende
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