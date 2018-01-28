İstanbul Pendik'te HDP ilçe binasına saldırı

İstanbul'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Pendik İlçe Örgütü'nün binası kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Kapıları kırıldıktan sonra içeri girilen binada bulunan eşyalar tahrip edildikten sonra ateşe verildi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Edinilen bilgilere göre, HDP'nin Pendik Hatboyu Caddesi'nde bulunan ilçe binasına saldırarak maddi zarar veren 8 kişi, polisin anında müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı olayın ardından HDP ilçe binasında inceleme yapan güvenlik güçleri, kimlikleri tespit edilen 8 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Olayda HDP ilçe binasında oluşan zararın dışında yaralı olmadığı öğrenildi.
Yakalanan 8 kişinin polisteki işlemlerinin devam ettiği, yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
(İHA)
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