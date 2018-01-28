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İstanbul Pendik'te HDP ilçe binasına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 21:40 | Son Güncelleme 7 saat önce

İstanbul'da HDP Pendik İlçe binası, saldırıya uğrayarak ataşe verildi. HDP ilçe binasında inceleme yapan güvenlik güçleri, kimlikleri tespit edilen 8 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Pendik'te HDP ilçe binasına saldırı

İstanbul'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Pendik İlçe Örgütü'nün binası kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Kapıları kırıldıktan sonra içeri girilen binada bulunan eşyalar tahrip edildikten sonra ateşe verildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, HDP'nin Pendik Hatboyu Caddesi'nde bulunan ilçe binasına saldırarak maddi zarar veren 8 kişi, polisin anında müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı olayın ardından HDP ilçe binasında inceleme yapan güvenlik güçleri, kimlikleri tespit edilen 8 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Olayda HDP ilçe binasında oluşan zararın dışında yaralı olmadığı öğrenildi.

Yakalanan 8 kişinin polisteki işlemlerinin devam ettiği, yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

(İHA)

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pendik istanbul ateş HDP ilçe binası

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sonumuz kötü. Bu kadar nefret, düşmanlık bir yerde patlar. Allah herkese huzurlu, umutlu yarınlar nasip eylesin. Düşmanlıktan savaştan kimse hayır görmedi, bizler de görmeyeceğiz.
insanin insana ne saygisi nede sabri kalmis durumda kutuplasma durumunu bir an once cozmemiz gerekli
Birbirimizden nefret etmekten vazgeçtiğimiz gün o gün işte insan olacağız.
Birileri düğme bastı dikkat vatandaş!!!!!
ALLAH akıl fikir versin birileri ortalığı karıştırmanın derdinde provakasyona gelmemek lazım
AYNI GEMİDE OLDUĞUMUZU HİÇ KİMSE UNUTMASIN!!!HER ŞEYİ DENEDİLER,OLMADI!!! SAKIN GAZA GELMEYİN!!!BURADA SÖZ KONUSU VATANDIR!!1 DAHA ANLAMADINIZ MI???
Arkadaşlar kardeşler kimse oyuna gelmesin. Ülkemiz bu oyunlardan çok çekti. Hepimiz kardeşiz. Şu an sınırda savaş var herkese düşen sukuneti sağlamak askerlerimiz için dua etmek. Birileri düğmeye basıyor.
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