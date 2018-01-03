"Istanbul Photo Awards 2018" jürisi belli oldu

Anadolu Ajansı (AA) tarafından dördüncü kez düzenlenen "Istanbul Photo Awards"ın 2018 jürisi belli oldu.

Yarışmanın bu yılki jürisi, geçen yıllarda olduğu gibi fotoğrafçılık alanında tanınan uluslararası duayen isimlerden oluşuyor.

Geçen yıl da yarışmanın jürisinde yer alan Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, Getty Images'in ödüllü spor baş fotoğrafçısı Cameron Spencer, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul'un yanı sıra bu yıl jüriye önemli iki yeni isim daha eklendi.

Uluslararası alanda en önemli haber fotoğrafı editörlerinden Andrei Polikanov ve geçen yıl "Yılın Fotoğrafı” ödülünün sahibi olan Frederic Lafargue, Istanbul Photo Awards jürisinde ilk defa yer alacak.

- Yeni jüri üyeleri

Yarışmanın bu yılki jüri üyelerinden Andrei Polkanov, editörlük kariyerine başlamadan önce Dağlık Karabağ, Tacikistan ve Çeçenya gibi çatışma alanlarında serbest muhabir olarak pek çok önemli fotoğrafa imza attı.