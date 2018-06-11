HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul Piri Reis Üniversitesinden İsmet Yılmaz açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:17 | Son Güncelleme

İstanbul Piri Reis Üniversitesi Rektörlük Açıklamasından: - "Öğrencilerin İzmir Marşı okumaları kendi tercihleri olarak genelde yaptıkları bir durum olup; Sayın Bakana yönelik özel bir davranışı ifade etmemiştir. Tören sonundaki tamamen tesadüfi oluşan bir durumu Sayın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a karşı yapılmış gibi bir algı oluşturulması bizi derinden üzmüştür"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü, bazı medya organlarında çıkan okulun mezuniyet törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın protesto edildiği yönündeki iddialarını yalanladı.

İstanbul Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden cumartesi günü gerçekleşen mezuniyet töreni ile ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Yılmaz'ın konuşmasının salonda bulunanlar tarafından oldukça alkış aldığı, dereceye giren öğrencilere Yılmaz tarafından diplomalarının verildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her yıl olduğu gibi bu sene de mezuniyet töreninin bitiminde yemin konuşmasını takiben, öğrenciler keplerini havaya fırlatma aşamasında İzmir Marşı'nı okumuştur. Normal program akışında üniversiteyi 1. bitiren öğrencimizin konuşması yemin töreninden hemen önce yapılacak iken, sayın bakanların diğer programlarına yetişebilmeleri amacıyla öne çekilmiştir. Öğrencimiz konuşmasını tamamladıktan sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan Beylikdüzü'ndeki diğer programına yetişmek üzere ayrılmışlardır. Milli Eğitim Bakanımız diğer planlı programına gecikmekte olmasına karşın bir süre daha kalarak yemin törenini de izleyip ayrılmanın uygun olacağını takdir edip töreni izlemeye devam etmişlerdir. Kendilerinin nezaketi ve anlayışı şükranlarımızı fazlasıyla hak etmiştir."

Açıklamada, üniversite birincisi öğrencinin eşliğinde tüm öğrencilerin yemin metnini okumaya başladığı sırada Bakan Yılmaz'ın protokol üyeleriyle vedalaşmaya başlayıp ayrılmak için hazırlandığı vurgulandı.

Yemin konuşmasının bitimiyle birlikte Yılmaz'ın kalkarak törenden ayrılmak üzere çıkışa doğru yöneldiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu anda öğrencilerin İzmir Marşı okumaları kendi tercihleri olarak genelde yaptıkları bir durum olup; Sayın Bakana yönelik özel bir davranışı ifade etmemiştir. Tören sonundaki tamamen tesadüfi oluşan bir durumu Sayın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a karşı yapılmış gibi bir algı oluşturulması bizi derinden üzmüştür. Törenden sonra öğrencilerle yapılan görüşmede bu durumun Sayın Bakan'a karşı yapılmadığı öğrenciler tarafından defaatle belirtilmiştir. Kaldı ki Sayın Bakanın konuşmaları salondan 4-5 kez büyük alkış almış; bir protesto durumu kesinlikle olmamıştır. Kamuoyunu yanıltan haberlere itibar edilmemesi hususunda hassas davranılması gerekmektedir. Sayın Bakanın başka bir üniversitede programları olmasına rağmen törenimizi sonuna kadar izlemesi bizleri fazlasıyla mutlu etmiş ve onurlandırmıştır."

- Öğrenci Konseyi Başkanından açıklama

İstanbul Piri Reis Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Cihat Ağcabaşoğlu da konuyla ilgili üniversitenin sitesinde yayınlanan açıklamasında programa katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a teşekkür etti.

Piri Reis Üniversitesi geleneği olarak yemin töreninin ardından kep töreni ile mezuniyet töreni tamamlandığını ifade eden Ağcabaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti.

"Gelenek olarak mezuniyet töreni esnasında İzmir Marşı öğrenciler tarafından söylenmeye başlanmıştır. Ardından öğrenciler keplerini atarak töreni tamamlamıştır. Yemin konuşmasının tamamlanmasıyla diğer bir üniversitenin törenine yetişmek üzere ayrılan Sayın Bakanımız da bu coşkulu anlara şahit oldu. Bu durumu Sayın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a karşı yapılmış gibi bir algı oluşturulması bizi derinden üzmüştür. Kaldı ki ülkemizin bir değeri olan ve coşkulu anlarda söylenen İzmir Marşının hiçbir kuruma ya da kuruluşa protesto amacı ile söylenemeyeceğinin farkında olan bir öğrenci topluluğuna sahip bir okuluz. Bu tip kamuoyunu yanıltan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isterim."

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Kadın Üretici Pazarı'nda güneş enerjili serinlikKadın Üretici Pazarı'nda güneş enerjili serinlik
Fotoğraflar // MESAM'da tartışmalar sürüyorFotoğraflar // MESAM'da tartışmalar sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Piri Reis Üniversitesi İstanbul Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

Adalar'da ilginç görüntüler!

Adalar'da ilginç görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.