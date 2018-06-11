İstanbul Piri Reis Üniversitesinden İsmet Yılmaz açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü, bazı medya organlarında çıkan okulun mezuniyet törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın protesto edildiği yönündeki iddialarını yalanladı.
İstanbul Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden cumartesi günü gerçekleşen mezuniyet töreni ile ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Yılmaz'ın konuşmasının salonda bulunanlar tarafından oldukça alkış aldığı, dereceye giren öğrencilere Yılmaz tarafından diplomalarının verildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Her yıl olduğu gibi bu sene de mezuniyet töreninin bitiminde yemin konuşmasını takiben, öğrenciler keplerini havaya fırlatma aşamasında İzmir Marşı'nı okumuştur. Normal program akışında üniversiteyi 1. bitiren öğrencimizin konuşması yemin töreninden hemen önce yapılacak iken, sayın bakanların diğer programlarına yetişebilmeleri amacıyla öne çekilmiştir. Öğrencimiz konuşmasını tamamladıktan sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan Beylikdüzü'ndeki diğer programına yetişmek üzere ayrılmışlardır. Milli Eğitim Bakanımız diğer planlı programına gecikmekte olmasına karşın bir süre daha kalarak yemin törenini de izleyip ayrılmanın uygun olacağını takdir edip töreni izlemeye devam etmişlerdir. Kendilerinin nezaketi ve anlayışı şükranlarımızı fazlasıyla hak etmiştir."
Açıklamada, üniversite birincisi öğrencinin eşliğinde tüm öğrencilerin yemin metnini okumaya başladığı sırada Bakan Yılmaz'ın protokol üyeleriyle vedalaşmaya başlayıp ayrılmak için hazırlandığı vurgulandı.
Yemin konuşmasının bitimiyle birlikte Yılmaz'ın kalkarak törenden ayrılmak üzere çıkışa doğru yöneldiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Söz konusu anda öğrencilerin İzmir Marşı okumaları kendi tercihleri olarak genelde yaptıkları bir durum olup; Sayın Bakana yönelik özel bir davranışı ifade etmemiştir. Tören sonundaki tamamen tesadüfi oluşan bir durumu Sayın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a karşı yapılmış gibi bir algı oluşturulması bizi derinden üzmüştür. Törenden sonra öğrencilerle yapılan görüşmede bu durumun Sayın Bakan'a karşı yapılmadığı öğrenciler tarafından defaatle belirtilmiştir. Kaldı ki Sayın Bakanın konuşmaları salondan 4-5 kez büyük alkış almış; bir protesto durumu kesinlikle olmamıştır. Kamuoyunu yanıltan haberlere itibar edilmemesi hususunda hassas davranılması gerekmektedir. Sayın Bakanın başka bir üniversitede programları olmasına rağmen törenimizi sonuna kadar izlemesi bizleri fazlasıyla mutlu etmiş ve onurlandırmıştır."
- Öğrenci Konseyi Başkanından açıklama
İstanbul Piri Reis Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Cihat Ağcabaşoğlu da konuyla ilgili üniversitenin sitesinde yayınlanan açıklamasında programa katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a teşekkür etti.
Piri Reis Üniversitesi geleneği olarak yemin töreninin ardından kep töreni ile mezuniyet töreni tamamlandığını ifade eden Ağcabaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti.
"Gelenek olarak mezuniyet töreni esnasında İzmir Marşı öğrenciler tarafından söylenmeye başlanmıştır. Ardından öğrenciler keplerini atarak töreni tamamlamıştır. Yemin konuşmasının tamamlanmasıyla diğer bir üniversitenin törenine yetişmek üzere ayrılan Sayın Bakanımız da bu coşkulu anlara şahit oldu. Bu durumu Sayın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a karşı yapılmış gibi bir algı oluşturulması bizi derinden üzmüştür. Kaldı ki ülkemizin bir değeri olan ve coşkulu anlarda söylenen İzmir Marşının hiçbir kuruma ya da kuruluşa protesto amacı ile söylenemeyeceğinin farkında olan bir öğrenci topluluğuna sahip bir okuluz. Bu tip kamuoyunu yanıltan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isterim."
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