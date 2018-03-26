İstanbul polisi 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirdi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, on binlerce çocuğu zehirleyecek bir kaçakçılık çetesine büyük darbe vurdu. Polis, önceki gün Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde park halinde bulunan 2 TIR’a operasyon yaptı. Baskında 25 bin adet kaçak oyuncak ele geçirildi. Piyasa değeri en az 2.5 milyon TL olan oyuncaklara piyasaya sürülmeden el koyan ekipler, şüpheliler İdris D., Ali A. ve Baki E.’yi de kıskıvrak yakaladı.

‘SABIKASIZ’ ŞİRKET

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; kaçakçılık çetesinin Çin’den aldığı 2 TIR dolusu oyuncağı bir süre önce Ambarlı Limanı’ndan Türkiye’ye sokmaya çalıştığı da ortaya çıktı. İddiaya göre bir süre oyuncakları limanda tutan çete üyeleri, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün dikkatli incelemeleri nedeniyle başarılı olamayacaklarını anlayınca oyuncakları transit olarak İran’a sevk etti. Ardından da başka bir ürün gibi göstererek İran üzerinden Türkiye’ye sokmayı başardı. Kaçakçılıktan suç kaydı bulunan çete üyelerinin, ithalat işlemlerini sabıkasız kişiler üzerine şirket kurarak yaptırdıkları belirlendi.

TEST YAPILACAK

Ele geçirilen kaçak oyuncakların çocuklarda kanser, kısırlık, üreme bozukluğu ve sinir sistemi bozukluklarına yol açan ‘azo boyar’ maddeler, fitalat ve ağır metallerden hangilerini içerdiği tespit edilecek.