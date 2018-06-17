İstanbul polisinden bayram ziyareti

İSTANBUL (AA) - İstanbul polisi, kimsesiz çocuklar ve şehit ailelerinin bayramını kutladı.
İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Halkalı Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan çocuklara, bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Çocuklara çikolata ikram eden polisler, bayramlaştıkları kimsesiz çocuklarla sohbet etti.
Daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne giden polis ekipleri, burada kabir ziyareti için bulunan şehit ailelerinin bayramını kutladı.
Polisler şehit mezarlarına gül suyu döküp Kur'an-ı Kerim okudu.
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