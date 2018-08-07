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İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 20:47 | Son Güncelleme

Ara sokakta bisiklete binen 3 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Sancaktepe Emek Mahallesi Yaprak Sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saat 18.00 sıralarında üç tekerlekli bisiklete binen 3 yaşındaki Adem Örde, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Belediye tarafından yeni yapılan rögar kapağıyla asfaltın arasında feci şekilde can verdi.

ŞÖFÖRÜ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Kamyonet şoförü ise olayın ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Ve olay yerinin yanındaki evine girdi. Küçük Adem'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ölen çocuğun yakınları, kaza yerinde toplanarak şoförü linç etmek istedi. Araç şoförü Adem Aksoy, olay yerine gelen çevik kuvvet ekiplerince zırhlı araca bindirilerek uzaklaştırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun 3 tekerlekli bisikletle sokakta gezmesi ardından park halindeki kamyonetin geri geri gelmesi ve çocuğu ezmesi daha sonra kamyonet sürücüsünün ve yanındaki arkadaşının araçtan inmeleri görülüyor. Ardından, kamyonetin tekrar ileri gitmesi, daha sonra ise kazada ölen çocuğun yakınlarının olay yerine gelmesi görülüyor. Kazada hayatını kaybeden Adem Örde'nin cenazesi, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Allah rahmet etsin. asıl linç edilmesi gereken yavrucağın anne ve babası 3 yaşındaki çocuğu n bisikletle yolda dışarda ne işi var.
Şoförler çok dikkat etmeli ama 3 yaşındaki çocuğu da böyle bir yolda yalnız bırakmak da yanlış. Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin.
kamyonetçinin suçu yok gibi duruyor yazık ya çok üzüldüm
çok acı ALLAH ailesine sabır versin
izlerken kahroldum ya...bee kardesim 3 yasindaki bu cocugun Allah askina bu kadar işlek bir caddede ne isi var annesi babası niye izin verir yada niye yanliz birakir...sonrada soforu linç ederler eee caddee orası şofor ne yapsiiinnnnnn
çok büyük acı şoför yüzde yüz suçlu dörtlüleri yak korna basa basa geri gitmeye çalış bari .. Allah ailesine sabır güç versin 3 yaşında çocuğu nasıl sokağa salarsınız yazık oldu
YEMİN EDERİM AZRAİL SANKİ ORATA ÇEKİYIR ÖLÜM YA YÖK BÖYLE ÖLÜM AZDAHA GELSE ŞÖFÖR GÖRECEKTİ VEYA ÇOCUK İNTİHAR GBİ ARABA GERİ GERİ GELDİĞİNİ DE GÖRÜYOR ÇOCUK EZİLECEGİNİ GÖZ GÖRE GÖRE ÜZERİNE KAÇMİYOR ARABANIN
Lanet olsun böyle ana baba sırumluluğuna. Halk neden şöförü linç etmeye kalkar anlamış değilim. En büyük suçlu ana baba değil mi? Neden ana babaya ceza verilmiyor. İsysn ediyorum artıkkkkk yeterrrrrrrrr. Anne babalarrrrrr çocuklarınıza dikkat edin yeterrrrrrrrr. Yazıklar olsun böyle anaya da böyle babaya da. Onlarda yargılanmalı kardeşim. Yok öyle. Hatta başka çocukları varsa bakanlık bu çocukların velayetini almalı ellerinden.
Allah kuzuma rahmet eylesin velinin hicmi sucu yok annesi neden yanında deyil 3 yaşındaki çocuk başıboş bırakılırdı
dikkatli izlenirse kamyon şöförünün görüş açisinda değil .Anne babalarda 3 yaşindaki bir çocuğu dişarda yanliz birakmamali maalesef sokaklar tehlikeden geçilmiyor istanbul güvenli ve yâşanacak bir yer olmaktan çikti Allah rahmet etsin yakinlarina sabirlar ihsan eylesin
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