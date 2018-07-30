HABER

İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 20:25 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te bir çorbacıda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis, 10’dan fazla zanlıyı gözaltına aldı.

Olay, Fatih'in Mollagürani Mahallesi Muratpaşa Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çorbacıda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Taraflar kavgada silah, sopa ve bıçaklar kullanırken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri Muratpaşa Sokağı'na sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya birkaç el ateş etti.

4 KİŞİ YARALANDI

Motorize polis ekiplerinin de müdahil olmasıyla taraflar yatıştırılırken, kavgada biri ayağından silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, ihbar üzerine sokak üzerindeki bir iş yerine saklanmış pompalı tüfeğe el koydu. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülürken, polis ekipleri de olaya karıştığı belirlenen yaklaşık 10 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

BIÇAKLA YARALAMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, çatışma anı ve vatandaşların kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ise olaya karışan bir vatandaşın bıçakla yaralanması yer aldı.

PARTNEREge'de aşk turuEge'de aşk turu
Fatih sokakları savaş alanına döndüFatih sokakları savaş alanına döndü
Gasp ettiği paraları tüplü televizyonun içinde saklamışGasp ettiği paraları tüplü televizyonun içinde saklamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih Çorbacı kavga

En Çok Okunan Haberler

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Okuyucu Yorumları 2 yorum
polis şamar oğlanı olmuş gidiyor havaya ateş açıyor sonra Maganda kurşunu sıkmayın diyorlar polisin mermisi havada mı kalıyo yer çekimi işlemiyor mu kanun yetki verin poliste havaya sıkmasın yarın biri ölecek suçsuz günahsız sonra polis hapise
Anladık çorbayı beğenmedinizde niye kavga ettiniz bunun için.
Diğer Haberler
Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!

Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.