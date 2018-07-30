İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga

Olay, Fatih'in Mollagürani Mahallesi Muratpaşa Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çorbacıda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
Taraflar kavgada silah, sopa ve bıçaklar kullanırken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri Muratpaşa Sokağı'na sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya birkaç el ateş etti.
Motorize polis ekiplerinin de müdahil olmasıyla taraflar yatıştırılırken, kavgada biri ayağından silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, ihbar üzerine sokak üzerindeki bir iş yerine saklanmış pompalı tüfeğe el koydu. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülürken, polis ekipleri de olaya karıştığı belirlenen yaklaşık 10 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
Öte yandan, çatışma anı ve vatandaşların kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ise olaya karışan bir vatandaşın bıçakla yaralanması yer aldı.
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