İstanbul seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Sabah saatlerinden sandık kapanışına kadar İstanbul ilinde vatandaşlar hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullandılar. Oyları ile hangi Cumhurbaşkanını desteklediklerini parlamento için de İstanbul ilinde hangi partiden daha çok milletvekili çıkmasını istediklerini gösterdiler. Şimdi merakla Türkiye geneli ve İstanbul seçim sonuçları bekleniyor...
Gerek İstanbul ili gerekse de Türkiye'nin tüm illeri için seçim sonuçlarını ve son dakika seçim haberlerini Mynet'in 24 Haziran canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında il il, ilçe ilçe hangi parti, hangi Cumhurbaşkanı ne kadar oy almış, oy oranları ne olmuş görebilirsiniz.
İSTANBUL İLİNDE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
En kalabalık il olması nedeniyle seçimler ve oylamalarda belirleyici bir role sahip İstanbul'da 2010 yılında yapılan referandumda yüzde 73 katılım olmuş ve seçmenlerin tercihi sandığa evet yüzde 54.86, hayır yüzde 45.13 şeklinde yansımıştı.
2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,83 HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 9,09 CHP, MHP ve diğer bazı partilerin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 41,08 oy almıştı.
1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP %48, CHP %30, MHP %8,6 ve HDP %10 oy aldı. Son olarak 2017 referandumunda İstanbul ilinden %48.65 EVET, %51.35 Hayır oyu çıktı
PARTİLERİN İSTANBUL İLİ ADAY LİSTELERİ
Milletvekili seçimi için Ak Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti şu isimleri milletvekili adayı olarak gösterdiler...
Ak Parti milletvekili adayları:
Bölge
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Mustafa Ataş
Erol Kaya
Vedat Demiröz
Ravza Kavakcı Kan
Osman Boyraz
İsmet Uçma
Mihrimah Belma Satır
Ahmet Berat Çonkar
Hulusi Şentürk
Müşerref Pervin Tuba Durgut
Eyüp Özsoy
Serkan Bayram
Fatih Süleyman Denizolgun
Şeyma Döğücü
Azmi Ekinci
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Tuğba Ercan
Sabri Balaman
Esma Ersin
Mustafa Mican
Ahmet Özdinç
İbrahim İlci
Semanur Koçal
Ramazan Özkürkçü
Fidan Erdoğan Avşar
Feyzullah Tuna
Fuat Kinsiz
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
Sinem Demi
BÖLGE
SÜLEYMAN SOYLU
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
VOLKAN BOZKIR
ABDULLAH GÜLER
HASAN TURAN
SERAP YAŞAR
AZİZ BABUŞCU
ŞİRİN ÜNAL
CANAN KALSIN
AHMET HAMDİ ÇAMLI
MARKAR ESEYAN
MUSTAFA DEMİR
İFFET POLAT
İBRAHİM YASİN KIRICI
SALİH ÇAKIR
AYŞE BÖHÜRLER
SUNA TARHAN
AHMET HAMDİ GÖRK
HACI MEHMET BAYKURT
MUSTAFA ARABUL
BEYZA SINDIRAÇ
SERKAN HASER
AHMET YILDIZ
EMİNE ÇAKIR
HAMZA KULAKSIZ
SEVDE SENA DAĞLI
ENES KAŞKAŞ
HALİL POYRAZ
NUMAN KURTULMUŞ
MEHMET MUŞ
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
MEHMET DOĞAN KUBAT
TÜLAY KAYNARCA
HALİS DALKILIÇ
EMİNE SARE AYDIN YILMAZ
NEVZAT ŞATIROĞLU
ZAFER SIRAKAYA
RÜMEYSA KADAK
AHMET MÜCAHİT ARINÇ
MUSTAFA YENEROĞLU
ERKAN KANDEMİR
ŞAMİL AYRIM
ALEV DEDEGİL
YILDIZ SEFERİNOĞLU
ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
MÜRTEZA ZENGİN
AYHAN OĞAN
HAŞİM TAŞKIRAN
RUKEN KİLERCİ
RASİM ERDOĞMUŞ
HATİCE BOZDAĞ
MEHMET UMUR
OYA EREN
BÜLENT DURGUN
ZEHRA ERCAN
ALİ ÇEZİK
HASENE ÇAPAR
SEDAT SAYIMOĞLU
CAHİT KESKİN
SİNAN KARŞIYAKA
HAYRİYE KUZU
MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
MÜNİR EREN
CHP Parti milletvekili adayları:
1.Bölge
1 İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
2 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
3 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
4 ONURSAL ADIGÜZEL
5 FETHİ AÇIKEL
6 GÜRSEL TEKİN
7 İLHAN KESİCİ
8 OĞUZ KAAN SALICI
9 MAHMUT TANAL
10 SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
11 HÜSEYİN EMRE BAĞCE
12 MUSTAFA OKTAY AKSU
13 HASAN UZUNYAYLA
14 MUSTAFA ÖZTAŞKIN
15 TAHSİN USTA
16 HÜSEYİN SAĞ
17 BERİL ÖNER
18 YÜKSEL TAŞKIN
19 HASAN BASRİ ÖZBEK
20 DENİZ DOĞAN GÜNAY
21 ERTAN AKSOY
22 NURAY ÇEPNİ
23 DUYGU ÇELİK
24 ARZU ÖZALP
25 PINAR UZUN
26 TUBA TORUN
27 ALİ RIZA YILDIRIM
28 YÜCEL OTO
29 MURAT CİRAV
30 MELİS TİMUR
31 EMRE AKKUŞ
32 ÇETİN DÜZCE
33 AYLİN SARITAŞ
34 GAZİ KARAKURT
35 TİMUÇİN GÜLTEKİN
MHP Parti milletvekili adayları:
Bölge
1 EDİP SEMİH YALÇIN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
2 İZZET ULVİ YÖNTER ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ MÜFETTİŞ
3 MEHMET BÜLENT KARATAŞ LİSE İŞADAMI
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK ORTAOKUL İŞADAMI
5 GÜLBEYHAN SAYLAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 HATİCE AKKAYA ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 AHMET TURAN HOCAOĞLU DOKTORA ELEKTRİK MÜHENDİSİ
8 MEHMET FATİH ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS AVUKAT
9 ABDULAZİZ AYDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
10 ZEKİ YUSUFOĞLU ORTAOKUL İŞADAMI
11 MÜCAHİT GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS MEMUR
12 KAMİL AYIRIM ÜNİVERSİTE ECZACI
13 MURAT ŞAHİN ORTAOKUL DİŞ TEKNİSYENİ
14 CİHAN TUFAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
15 MUSTAFA AKGÜN LİSE İŞADAMI
16 ÖMER FARUK GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
17 YUNUS EMRE DURMUŞ LİSE MÜTEAHHİT
18 ALİ YILMAZ ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
19 FATİH KAYA LİSE YÖNETİCİ
20 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
21 HAKAN ARIKAYA ÜNİVERSİTE İÇ MİMAR
22 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI ORTAOKUL ESNAF
23 SALİH BALAK ÜNİVERSİTE BANKACI
24 HAKAN YILMAZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
25 KADİR CAN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS AVUKAT
26 HAKAN YALÇIN ÜNİVERSİTE AVUKAT
27 FATİH DEĞİRMENCİ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
28 TARIK TOPÇUOĞLU ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
29 YILMAZ TİRYAKİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
30 ŞAHİN GÜRZ ÜNİVERSİTE MİMAR
31 CEM ÖZKAVCI LİSE İŞ ADAMI
32 YUSUF ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE TURZİM-OTELCİLİK
33 HASAN DEMİR İLKOKUL EMEKLİ
34 NURETTİN TURAN ORTAOKUL MÜTEAHHİT
35 CÜNEYT ILGİN LİSE MÜTEAHHİT
BÖLGE
1 CELAL ADAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜH. / İŞ ADAMI
2 CEMAL ÇETİN -YÜKSEKÖĞRENİM- JEOLOJİ MÜHENDİSİ
3 GÜRKAN TEOMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
4 MURAT KOTRA -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI
5 NİYAZİ PAKSOY -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
6 SELAMİ ŞİŞMAN -ORTAÖĞRENİM- İNŞAATÇI
7 FÜSUN KAYAN ARDAMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- TURİZM/OTELCİLİK
8 MURAT ŞEKERLİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
9 AHSEN MELİKE FIÇICI -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ
10 EDA YILMAZ -ORTAÖĞRENİM- ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
11 ZEKİ SEVEROĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİSİ
12 GÜLLÜ YENER -ORTAÖĞRENİM- SERBEST
13 AYDIN KAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI
14 SERKAN CİHAN -ORTAÖĞRENİM- YÖNETİCİ
15 BAHİTTİN AYKUT -İLKÖĞRETİM- ESNAF
16 ZELİHA DENİZ OLCAR -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ
17 MUHAMMED FURKAN CEBECİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
18 HEDİYE ŞEN -YÜKSEKÖĞRENİM- HALKLA İLİŞKİLER
19 UFUK TANDOĞAN -İLKÖĞRETİM- ESNAF
20 HİLAL EDA GÖRBULAK -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
21 FİLİZ GEGİN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRENCİ
22 MURAT ALP -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI
23 FİKRET ÖZKAN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
24 METİN KILIÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- SERBEST ÖZEL
25 UĞUR ARAS -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ
26 EREN CAN ŞAH GÜNAY -YÜKSEKÖĞRENİM- YATIRIM DANIŞMANI
27 HASAN SAKA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT DEKORASYON
28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK -YÜKSEKÖĞRENİM- DEKORATÖR - DESİNATÖR
1 FETİ YILDIZ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
2 İSMAİL FARUK AKSU -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI
3 ARZU ERDEM -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ KADINI
4 AHMET YİĞİT YILDIRIM -YÜKSEKÖĞRENİM- BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
5 ERDEM KARAKOÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI
6 VOLKAN YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
7 DAVUT HASKIRIŞ -ORTAÖĞRENİM- SERBEST/ÖZEL
8 MUSTAFA ERTEKİN -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
9 FAZLI YURDABAK -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞR.GÖREVLİSİ
10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
11 OZAN -YÜKSEKÖĞRENİM- -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
12 BEKİR SITKI KARAUSTA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
13 BAHATTİN ŞENGÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- SİYASETÇİ
14 ARİFE PEKER -ORTAÖĞRENİM- HEMŞİRE
15 ALİ DOĞAN -İLKÖĞRETİM- SERBEST/ÖZEL
16 TAYYAR ŞAFAK -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
17 SİBEL KAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİS
18 ALPER KÜNKÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- DOKTOR/MÜTEHASSIS DR
19 RIZA PEKER -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
20 EKREM SARISOY -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR
21 ERGÜL SİLLER -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
22 AYDIN İNCE -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
23 MEHMET GÜRBÜZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR
24 YUNUS TÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
25 OSMAN AKBAŞ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
26 TANER KIRHAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETMEN
27 MEHMET BÜYÜKÇANGA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
28 METİN YAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- SİG-ORTAÖĞRENİM-CI
29 HÜMMET TATAR -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
30 ALİ EKBER YEŞİL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
32 AYHAN ATMACA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT İLE İLGİLİ
33 ADİL CEYLAN -İLKÖĞRETİM- YÖNETİCİLİK
34 TAHİR PALA -İLKÖĞRETİM- MADENCİ
35 AHMET CAN ERBAŞ -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ
HDP Parti milletvekili adayları:
İstanbul-1
Pervin Buldan
Musa Piroğlu
Erkan Baş
Erol Katırcıoğlu
Sema Uçar
Atila Özdoğan
Sultan Karasu
Tuncay Gökçe
Aylin Hacaloğlu
Emre Sarıgül
Ertan Hamitoğlu
Şehriban Alkış
İshak Karakaş
Yaşar Meral Çakıcı
Recep Yılmaz
Nurullah İşlek
Cansu İrem Kalender
Kuvvet İhsan Lordoğlu
Engin Aras
Mihriban Deniz Nar
Servet Güngördü
Irmak Dumlupınar
Eylem Saruca
Murat Gülener
Tülay Aydın
Veysi Yaklav
Günay Karaoğlan
Alya Akkuş
İlhan Çelik
Melekfer Borak Turgut
Mehmet Karaslan
Kemal İşler
Dürdane Bulgan
Emine Karaaslan Ateş
Sabri Ahı
İstanbul-2
Ahmet Şık
Oya Ersoy
Hüda Kaya
Mustafa Avci
Tülay Korkutan
Alirıza Bilgili
Ayşe Berktay
Gülsüm Ağaoğlu
Gürşenay Dalveren
Hasan Özgüneş
Mehmet Güler
Ludmilla Büyüm
Hacer Elçin
Fener Günana
Celal Alphan
Musa Kılıç
Şadi Özdemir
Türkan Bingöl
Servet Güzel
Işıl Hacıarifkaptanoğlu Karababa
Mehmet Tayyip Arslan
Ozan Özgenler
Dilber Aslan
Musa Değirmenci
Dürdane Nilsu Yürür
Adnan Bulut
Maşallah Köysü
Rohani Çiçeklidal
İstanbul-3
Turgut Öker
Dilşat Canbaz Kaya
Hakkı Saruhan Oluç
Ali Kenanoğlu
Züleyha Gülüm
Abdulhakim Daş
Elif Bulut
Celalettin Can
Canşah Çelik
Fevzi Gerçek
Gülseren Kaya
Ekrem Baran
Ayşe Karadağ
Mehmet Dalkıran
Muazzez Töre
Aytekin Akdemir
Pınar Gezik
Kazım Şaroğlu
Belçim Oktan
Hüsnü Taş
Songül Büyükpınar
Süleyman Özkan
Gülfiraz Sağlık
Mehmet Peker
Dilek Ulaş
Enver Dursun
Aslı Yağcı
Rıdvan Öztürk
Laika Taka
Mesut Aldagül
Rojda Taşdemir
Serkan Yılmaz
Büsra Berna Toprak
Yusuf Yalvaç
Zerrin Oğlağu
İyi Parti milletvekili adayları:
Bölge
HAYRETTİN NUHOĞLU
AHMET ÇELİK
YAVUZ AĞIRALİOĞLU
MERAL ALEMDAR
YÜCEL COŞKUN
ONUR AYDIN
MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
EMİNE KÜÇÜKALİ
ADİL ERKOÇ
ARİF TEVETOĞLU
DURSUN ÇOLAK
SULTAN NESLİHAN SEVEN
OĞUZ SARUL
MİTHAT BORA BULUT
NAZLI ASPAY CEBECİ
OKTAY ERÇAKAR
ŞENTÜRK DEMİRAL
FUAT ONBAŞILI
KUBİLAY PEYİK
HİLAL TUNCER
UFUK ÜNAL
SAYGIN ÖZYILDIRIM
MEHMET ALİ ÖZDEMİR
SEVGİ ŞAHİN
BARIŞ TAVLAŞOĞLU
TUBA ALAYLI
AYSEL KIRALİ
YELDA GARGUN
MURAT AĞIREL
ONUR HANLIOĞLU
ÖNDER FARUK PARMAK
BÜLENT ASLAN
YÜKSEL KARAÇAM
YÜKSEL BAT
CANER YILMAZ
ÜMİT ÖZDAĞ
FATİH MEHMET ŞEKER
ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
İLAY AKSOY
COŞKUN YILDIRIM
MEHMET ASLAN
BİNNUR KARADAĞLI
ALİ DİNÇER ÇOLAK
VEDAT YENERER
İABDULLAH İLKER SUNGUR
NURİ YILMAZ
CEMİLE ALBAŞ
RÜSTEM FIRAT
AYCAN GÜLEÇLİLER
SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
GÖKHAN KARGI
ALİ AKER
ERTAN VAROL
MUAMMER DEMİRCİ
HÜSEYİN ÖNDEŞ
YAŞAR KIZILKUM
BURÇİN GÖKÇE
ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
FİSUN MEHLİKA TOCA
MUSTAFA AKAY
AYDIN EGEMEN
MUSTAFA YAZICI
UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR
OY KULLANIMI
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmenler için hazırladığı "Nasıl oy kullanacağım?" Kılavuzunda oy kullanmaz süreci 6 adımda anlatılmış. İşte 2018 seçimlerinde oy kullanma adımları:
Eğer resmi kimlikte T.C. kimlik numarası yoksa kişinin oy kullanabilmesi ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart.
Kimliğinizi verdikten sonra Sandık kurulu görevlisi kimliğinize göre sandık seçmen listesinde olup olmadığınızı kontrol edecek.
Seçmen listesinde iseniz görevliler size sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfı ile birlikte, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimine ait 2 ayrı birleşik oy pusulasını ve Evet/Tercih mührünü verecekler. Bunlarla oy verme kabinine girip tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ilgili bölüme mühür basın.
Mührü basarken dairenin dışına taşırmamaya özen göstermek gerekiyor. Mührün kurumasını bir müddet bekledikten sonra, birleşik oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde ayrı ayrı katlayıp aynı zarfa koyun.
Kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa bizzat atın. Evet/Tercih mührünü sandık kuruluna teslim edin.
OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Seçmenler oylarının güvenliği ve sağlığı için oy kullanırken bazı şeylere dikkat etmek durumundalar. Bunun en önemlisi mührün vurulduğu nokta ve mürekkebin bulaşmaması. Seçmenler mührü ilgili alanı taşırmadan vurmalı ve iki pusulayı da zarfa koymadan önce kısa bir süre beklemeli ki mürekkep kurusun. Mürekkebin oy pusulasında başka bir yere bulaşmaması gerekiyor.
Oy pusulasına Evet veya Tercih mührü vurulması dışında hiçbir müdahale olmaması gerekiyor. Yani imza atmak, not düşmek vb yapılmaması lazım. Oy pusulasının da zarar görmemesine özen gösterilmeli.
Seçmenler oy kabinine tek başlarına ve cep telefonlarını sandık görevlilerine teslim ederek girecekler. Oy kabini içinden fotoğraf paylaşmak yasaktır. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak, oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen, oradan çıkarılacak.
NEREDE OY KULLANACAĞIM SORGULAMASI
Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Nitekim sandık sorgulama için de YSK adaylardan T.C. kimlik numarası ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra no bilgisini istiyor. Aşağıdaki bağlantılar ile erişebileceğiniz sorgulama sayfasında T.C. kimlik numaranızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili, sıra no bilgisini ve ekranda gördüğünüz resimdeki harfleri hemen altındaki alana girdikten sonra "sorgula" butonuna tıklayarak 24 Haziran seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanabileceğinizi görebilirsiniz.
NEREDE OY KULLANACAĞIM? YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
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