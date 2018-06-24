HABER

İstanbul seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçimi için vatandaşlar bugün sandık başında. İstanbul ili ve Türkiye genelinde sabah saatlerinden itibaren sandıklara oylar atıldı ve şimdi seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak mı, hangi Cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy alacak? İstanbul ilinde hangi parti kaç oy alacak hangi parti kaç milletvekili çıkartacak? İşte Türkiye geneli ve İstanbul canlı seçim sonuçları...

İstanbul seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Sabah saatlerinden sandık kapanışına kadar İstanbul ilinde vatandaşlar hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullandılar. Oyları ile hangi Cumhurbaşkanını desteklediklerini parlamento için de İstanbul ilinde hangi partiden daha çok milletvekili çıkmasını istediklerini gösterdiler. Şimdi merakla Türkiye geneli ve İstanbul seçim sonuçları bekleniyor...

CANLI SEÇİM SONUÇLARI

Gerek İstanbul ili gerekse de Türkiye'nin tüm illeri için seçim sonuçlarını ve son dakika seçim haberlerini Mynet'in 24 Haziran canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında il il, ilçe ilçe hangi parti, hangi Cumhurbaşkanı ne kadar oy almış, oy oranları ne olmuş görebilirsiniz.

2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları2018 CUMHURBAŞKANLIĞI ve MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL İLİNDE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

En kalabalık il olması nedeniyle seçimler ve oylamalarda belirleyici bir role sahip İstanbul'da 2010 yılında yapılan referandumda yüzde 73 katılım olmuş ve seçmenlerin tercihi sandığa evet yüzde 54.86, hayır yüzde 45.13 şeklinde yansımıştı.

2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,83 HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 9,09 CHP, MHP ve diğer bazı partilerin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 41,08 oy almıştı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP %48, CHP %30, MHP %8,6 ve HDP %10 oy aldı. Son olarak 2017 referandumunda İstanbul ilinden %48.65 EVET, %51.35 Hayır oyu çıktı

PARTİLERİN İSTANBUL İLİ ADAY LİSTELERİ

Milletvekili seçimi için Ak Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti şu isimleri milletvekili adayı olarak gösterdiler...

Ak Parti milletvekili adayları:

  1. Bölge
    Berat Albayrak
    Nurettin Canikli
    Mustafa Ataş
    Erol Kaya
    Vedat Demiröz
    Ravza Kavakcı Kan
    Osman Boyraz
    İsmet Uçma
    Mihrimah Belma Satır
    Ahmet Berat Çonkar
    Hulusi Şentürk
    Müşerref Pervin Tuba Durgut
    Eyüp Özsoy
    Serkan Bayram
    Fatih Süleyman Denizolgun
    Şeyma Döğücü
    Azmi Ekinci
    Hurşit Yıldırım
    Ali Sevinç
    Tuğba Ercan
    Sabri Balaman
    Esma Ersin
    Mustafa Mican
    Ahmet Özdinç
    İbrahim İlci
    Semanur Koçal
    Ramazan Özkürkçü
    Fidan Erdoğan Avşar
    Feyzullah Tuna
    Fuat Kinsiz
    Ahmet Ayhan Kayaoğlu
    Sinem Demi

  • BÖLGE
    SÜLEYMAN SOYLU
    FATMA BETÜL SAYAN KAYA
    VOLKAN BOZKIR
    ABDULLAH GÜLER
    HASAN TURAN
    SERAP YAŞAR
    AZİZ BABUŞCU
    ŞİRİN ÜNAL
    CANAN KALSIN
    AHMET HAMDİ ÇAMLI
    MARKAR ESEYAN
    MUSTAFA DEMİR
    İFFET POLAT
    İBRAHİM YASİN KIRICI
    SALİH ÇAKIR
    AYŞE BÖHÜRLER
    SUNA TARHAN
    AHMET HAMDİ GÖRK
    HACI MEHMET BAYKURT
    MUSTAFA ARABUL
    BEYZA SINDIRAÇ
    SERKAN HASER
    AHMET YILDIZ
    EMİNE ÇAKIR
    HAMZA KULAKSIZ
    SEVDE SENA DAĞLI
    ENES KAŞKAŞ
    HALİL POYRAZ

  • BÖLGE

    • NUMAN KURTULMUŞ
    MEHMET MUŞ
    AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
    MEHMET DOĞAN KUBAT
    TÜLAY KAYNARCA
    HALİS DALKILIÇ
    EMİNE SARE AYDIN YILMAZ
    NEVZAT ŞATIROĞLU
    ZAFER SIRAKAYA
    RÜMEYSA KADAK
    AHMET MÜCAHİT ARINÇ
    MUSTAFA YENEROĞLU
    ERKAN KANDEMİR
    ŞAMİL AYRIM
    ALEV DEDEGİL
    YILDIZ SEFERİNOĞLU
    ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
    MÜRTEZA ZENGİN
    AYHAN OĞAN
    HAŞİM TAŞKIRAN
    RUKEN KİLERCİ
    RASİM ERDOĞMUŞ
    HATİCE BOZDAĞ
    MEHMET UMUR
    OYA EREN
    BÜLENT DURGUN
    ZEHRA ERCAN
    ALİ ÇEZİK
    HASENE ÇAPAR
    SEDAT SAYIMOĞLU
    CAHİT KESKİN
    SİNAN KARŞIYAKA
    HAYRİYE KUZU
    MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
    MÜNİR EREN
    CHP Parti milletvekili adayları:
    1.Bölge
    1 İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
    2 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
    3 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
    4 ONURSAL ADIGÜZEL
    5 FETHİ AÇIKEL
    6 GÜRSEL TEKİN
    7 İLHAN KESİCİ
    8 OĞUZ KAAN SALICI
    9 MAHMUT TANAL
    10 SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
    11 HÜSEYİN EMRE BAĞCE
    12 MUSTAFA OKTAY AKSU
    13 HASAN UZUNYAYLA
    14 MUSTAFA ÖZTAŞKIN
    15 TAHSİN USTA
    16 HÜSEYİN SAĞ
    17 BERİL ÖNER
    18 YÜKSEL TAŞKIN
    19 HASAN BASRİ ÖZBEK
    20 DENİZ DOĞAN GÜNAY
    21 ERTAN AKSOY
    22 NURAY ÇEPNİ
    23 DUYGU ÇELİK
    24 ARZU ÖZALP
    25 PINAR UZUN
    26 TUBA TORUN
    27 ALİ RIZA YILDIRIM
    28 YÜCEL OTO
    29 MURAT CİRAV
    30 MELİS TİMUR
    31 EMRE AKKUŞ
    32 ÇETİN DÜZCE
    33 AYLİN SARITAŞ
    34 GAZİ KARAKURT
    35 TİMUÇİN GÜLTEKİN

    1. Bölge
      1 KADRİ ENİS BERBEROĞLU
      2 AYKUT ERDOĞDU
      3 AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
      4 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
      5 YÜKSEL MANSUR KILINÇ
      6 YUNUS EMRE
      7 GÖKAN ZEYBEK
      8 ALİ ŞEKER
      9 DERYA ŞENTÜRK
      10 MEHMET DİRİBAŞ
      11 MERSİN BALKAN
      12 BAHATTİN TURNALI
      13 FERHAT EPÖZDEMİR
      14 İSMAİL YÜKSEL
      15 ADNAN AYBER
      16 BURAK KAAN YILMAZSOY
      17 CANAN SEZENLER
      18 HACER FOGGO
      19 GÜVEN KARATAŞ
      20 YUSUF KENAN KOLAT
      21 VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
      22 CEM CENGİZ YILMAZ
      23 ECE BATUMLU TALAS
      24 PELİN YURDAKUL
      25 ŞEYMA DUMRUL
      26 YUSUF ERGÜVEN
      27 ÖZGÜR DÜZGÜN
      28 DENİZ KAYA
    2. Bölge
      1 ENGİN ALTAY
      2 ERDOĞAN TOPRAK
      3 MEHMET BEKAROĞLU
      4 ZEYNEL EMRE
      5 SİBEL ÖZDEMİR
      6 ÖZGÜR KARABAT
      7 TURAN AYDOĞAN
      8 EMİNE GÜLİZAR EMECAN
      9 NAZIR CİHANGİ İSLAM
      10 TURAN HANÇERLİ
      11 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
      12 ALİ ULVİ GÖKBULAK
      13 MEHMET SAİT YÜCEL
      14 ALİ MUHİTTİN TIĞLI
      15 SİNAN KARAHAN
      16 SİNAN KARACA ÖZTÜRK
      17 MAHFUZ YETÜT
      18 ŞAHANIM METER
      19 IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
      20 YAĞMUR GEYGEL
      21 ENGİN ERTAÇ
      22 CEMİL CAN DİNÇ
      23 AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
      24 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
      25 SEDA ÖNDER
      26 BEKTAŞ DAVUTOĞLU
      27 ARZU ATTEPE
      28 HÜSEYİN DURAN
      29 ERDAL SARIKAYA
      30 ELİF KESKİNEL ÜLKER
      31 ALİ OSMAN ÖZDİLEK
      32 KEMAL ÖZKİRAZ
      33 İLYAS DUMAN
      34 OSMAN TELLİOĞLU
      35 ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN

    MHP Parti milletvekili adayları:

    1. Bölge
      1 EDİP SEMİH YALÇIN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
      2 İZZET ULVİ YÖNTER ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ MÜFETTİŞ
      3 MEHMET BÜLENT KARATAŞ LİSE İŞADAMI
      4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK ORTAOKUL İŞADAMI
      5 GÜLBEYHAN SAYLAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
      6 HATİCE AKKAYA ÜNİVERSİTE AVUKAT
      7 AHMET TURAN HOCAOĞLU DOKTORA ELEKTRİK MÜHENDİSİ
      8 MEHMET FATİH ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS AVUKAT
      9 ABDULAZİZ AYDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
      10 ZEKİ YUSUFOĞLU ORTAOKUL İŞADAMI
      11 MÜCAHİT GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS MEMUR
      12 KAMİL AYIRIM ÜNİVERSİTE ECZACI
      13 MURAT ŞAHİN ORTAOKUL DİŞ TEKNİSYENİ
      14 CİHAN TUFAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
      15 MUSTAFA AKGÜN LİSE İŞADAMI
      16 ÖMER FARUK GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
      17 YUNUS EMRE DURMUŞ LİSE MÜTEAHHİT
      18 ALİ YILMAZ ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
      19 FATİH KAYA LİSE YÖNETİCİ
      20 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
      21 HAKAN ARIKAYA ÜNİVERSİTE İÇ MİMAR
      22 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI ORTAOKUL ESNAF
      23 SALİH BALAK ÜNİVERSİTE BANKACI
      24 HAKAN YILMAZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
      25 KADİR CAN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS AVUKAT
      26 HAKAN YALÇIN ÜNİVERSİTE AVUKAT
      27 FATİH DEĞİRMENCİ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
      28 TARIK TOPÇUOĞLU ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
      29 YILMAZ TİRYAKİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
      30 ŞAHİN GÜRZ ÜNİVERSİTE MİMAR
      31 CEM ÖZKAVCI LİSE İŞ ADAMI
      32 YUSUF ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE TURZİM-OTELCİLİK
      33 HASAN DEMİR İLKOKUL EMEKLİ
      34 NURETTİN TURAN ORTAOKUL MÜTEAHHİT
      35 CÜNEYT ILGİN LİSE MÜTEAHHİT

  • BÖLGE
    1 CELAL ADAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜH. / İŞ ADAMI
    2 CEMAL ÇETİN -YÜKSEKÖĞRENİM- JEOLOJİ MÜHENDİSİ
    3 GÜRKAN TEOMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
    4 MURAT KOTRA -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI
    5 NİYAZİ PAKSOY -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
    6 SELAMİ ŞİŞMAN -ORTAÖĞRENİM- İNŞAATÇI
    7 FÜSUN KAYAN ARDAMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- TURİZM/OTELCİLİK
    8 MURAT ŞEKERLİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
    9 AHSEN MELİKE FIÇICI -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ
    10 EDA YILMAZ -ORTAÖĞRENİM- ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
    11 ZEKİ SEVEROĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİSİ
    12 GÜLLÜ YENER -ORTAÖĞRENİM- SERBEST
    13 AYDIN KAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI
    14 SERKAN CİHAN -ORTAÖĞRENİM- YÖNETİCİ
    15 BAHİTTİN AYKUT -İLKÖĞRETİM- ESNAF
    16 ZELİHA DENİZ OLCAR -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ
    17 MUHAMMED FURKAN CEBECİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
    18 HEDİYE ŞEN -YÜKSEKÖĞRENİM- HALKLA İLİŞKİLER
    19 UFUK TANDOĞAN -İLKÖĞRETİM- ESNAF
    20 HİLAL EDA GÖRBULAK -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
    21 FİLİZ GEGİN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRENCİ
    22 MURAT ALP -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI
    23 FİKRET ÖZKAN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
    24 METİN KILIÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- SERBEST ÖZEL
    25 UĞUR ARAS -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ
    26 EREN CAN ŞAH GÜNAY -YÜKSEKÖĞRENİM- YATIRIM DANIŞMANI
    27 HASAN SAKA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT DEKORASYON
    28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK -YÜKSEKÖĞRENİM- DEKORATÖR - DESİNATÖR

  • BÖLGE

    • 1 FETİ YILDIZ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
    2 İSMAİL FARUK AKSU -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI
    3 ARZU ERDEM -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ KADINI
    4 AHMET YİĞİT YILDIRIM -YÜKSEKÖĞRENİM- BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
    5 ERDEM KARAKOÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI
    6 VOLKAN YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    7 DAVUT HASKIRIŞ -ORTAÖĞRENİM- SERBEST/ÖZEL
    8 MUSTAFA ERTEKİN -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    9 FAZLI YURDABAK -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞR.GÖREVLİSİ
    10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    11 OZAN -YÜKSEKÖĞRENİM- -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    12 BEKİR SITKI KARAUSTA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    13 BAHATTİN ŞENGÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- SİYASETÇİ
    14 ARİFE PEKER -ORTAÖĞRENİM- HEMŞİRE
    15 ALİ DOĞAN -İLKÖĞRETİM- SERBEST/ÖZEL
    16 TAYYAR ŞAFAK -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    17 SİBEL KAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİS
    18 ALPER KÜNKÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- DOKTOR/MÜTEHASSIS DR
    19 RIZA PEKER -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
    20 EKREM SARISOY -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR
    21 ERGÜL SİLLER -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    22 AYDIN İNCE -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
    23 MEHMET GÜRBÜZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR
    24 YUNUS TÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    25 OSMAN AKBAŞ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    26 TANER KIRHAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETMEN
    27 MEHMET BÜYÜKÇANGA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    28 METİN YAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- SİG-ORTAÖĞRENİM-CI
    29 HÜMMET TATAR -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    30 ALİ EKBER YEŞİL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
    32 AYHAN ATMACA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT İLE İLGİLİ
    33 ADİL CEYLAN -İLKÖĞRETİM- YÖNETİCİLİK
    34 TAHİR PALA -İLKÖĞRETİM- MADENCİ
    35 AHMET CAN ERBAŞ -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ
    HDP Parti milletvekili adayları:
    İstanbul-1
    Pervin Buldan
    Musa Piroğlu
    Erkan Baş
    Erol Katırcıoğlu
    Sema Uçar
    Atila Özdoğan
    Sultan Karasu
    Tuncay Gökçe
    Aylin Hacaloğlu
    Emre Sarıgül
    Ertan Hamitoğlu
    Şehriban Alkış
    İshak Karakaş
    Yaşar Meral Çakıcı
    Recep Yılmaz
    Nurullah İşlek
    Cansu İrem Kalender
    Kuvvet İhsan Lordoğlu
    Engin Aras
    Mihriban Deniz Nar
    Servet Güngördü
    Irmak Dumlupınar
    Eylem Saruca
    Murat Gülener
    Tülay Aydın
    Veysi Yaklav
    Günay Karaoğlan
    Alya Akkuş
    İlhan Çelik
    Melekfer Borak Turgut
    Mehmet Karaslan
    Kemal İşler
    Dürdane Bulgan
    Emine Karaaslan Ateş
    Sabri Ahı

    İstanbul-2
    Ahmet Şık
    Oya Ersoy
    Hüda Kaya
    Mustafa Avci
    Tülay Korkutan
    Alirıza Bilgili
    Ayşe Berktay
    Gülsüm Ağaoğlu
    Gürşenay Dalveren
    Hasan Özgüneş
    Mehmet Güler
    Ludmilla Büyüm
    Hacer Elçin
    Fener Günana
    Celal Alphan
    Musa Kılıç
    Şadi Özdemir
    Türkan Bingöl
    Servet Güzel
    Işıl Hacıarifkaptanoğlu Karababa
    Mehmet Tayyip Arslan
    Ozan Özgenler
    Dilber Aslan
    Musa Değirmenci
    Dürdane Nilsu Yürür
    Adnan Bulut
    Maşallah Köysü
    Rohani Çiçeklidal

    İstanbul-3
    Turgut Öker
    Dilşat Canbaz Kaya
    Hakkı Saruhan Oluç
    Ali Kenanoğlu
    Züleyha Gülüm
    Abdulhakim Daş
    Elif Bulut
    Celalettin Can
    Canşah Çelik
    Fevzi Gerçek
    Gülseren Kaya
    Ekrem Baran
    Ayşe Karadağ
    Mehmet Dalkıran
    Muazzez Töre
    Aytekin Akdemir
    Pınar Gezik
    Kazım Şaroğlu
    Belçim Oktan
    Hüsnü Taş
    Songül Büyükpınar
    Süleyman Özkan
    Gülfiraz Sağlık
    Mehmet Peker
    Dilek Ulaş
    Enver Dursun
    Aslı Yağcı
    Rıdvan Öztürk
    Laika Taka
    Mesut Aldagül
    Rojda Taşdemir
    Serkan Yılmaz
    Büsra Berna Toprak
    Yusuf Yalvaç
    Zerrin Oğlağu

    İyi Parti milletvekili adayları:

    1. Bölge
      HAYRETTİN NUHOĞLU
      AHMET ÇELİK
      YAVUZ AĞIRALİOĞLU
      MERAL ALEMDAR
      YÜCEL COŞKUN
      ONUR AYDIN
      MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
      EMİNE KÜÇÜKALİ
      ADİL ERKOÇ
      ARİF TEVETOĞLU
      DURSUN ÇOLAK
      SULTAN NESLİHAN SEVEN
      OĞUZ SARUL
      MİTHAT BORA BULUT
      NAZLI ASPAY CEBECİ
      OKTAY ERÇAKAR
      ŞENTÜRK DEMİRAL
      FUAT ONBAŞILI
      KUBİLAY PEYİK
      HİLAL TUNCER
      UFUK ÜNAL
      SAYGIN ÖZYILDIRIM
      MEHMET ALİ ÖZDEMİR
      SEVGİ ŞAHİN
      BARIŞ TAVLAŞOĞLU
      TUBA ALAYLI
      AYSEL KIRALİ
      YELDA GARGUN
      MURAT AĞIREL
      ONUR HANLIOĞLU
      ÖNDER FARUK PARMAK
      BÜLENT ASLAN
      YÜKSEL KARAÇAM
      YÜKSEL BAT
      CANER YILMAZ

  • bölge

  • ÜMİT ÖZDAĞ
    FATİH MEHMET ŞEKER
    ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
    İLAY AKSOY
    COŞKUN YILDIRIM
    MEHMET ASLAN
    BİNNUR KARADAĞLI
    ALİ DİNÇER ÇOLAK
    VEDAT YENERER
    İABDULLAH İLKER SUNGUR
    NURİ YILMAZ
    CEMİLE ALBAŞ
    RÜSTEM FIRAT
    AYCAN GÜLEÇLİLER
    SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
    GÖKHAN KARGI
    ALİ AKER
    ERTAN VAROL
    MUAMMER DEMİRCİ
    HÜSEYİN ÖNDEŞ
    YAŞAR KIZILKUM
    BURÇİN GÖKÇE
    ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
    FİSUN MEHLİKA TOCA
    MUSTAFA AKAY
    AYDIN EGEMEN
    MUSTAFA YAZICI
    UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR

  • Bölge
    AHAT ANDİCAN
    ÜMİT BEYAZ
    HAYATİ ARKAZ
    MELTEM ÜNAL ERZEN
    KEMAL NİZİPLİOĞLU
    HÜSEYİN ÜLGER
    ÖZDEMİR POLAT
    ELMAS GRAĞOS
    AYHAN BÖLÜKBAŞI
    İSKENDER DURİÇ
    MERRİN HASİPOĞLU
    CELAL KARAPINAR
    SUAT SARI
    ZEKİ BULGAN
    OSMAN ERUSTA
    EVRİM TOK
    MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ
    MUSTAFA BİLGİLİ
    MEHMET PÜTÜN
    RUHİYE AYLA DEMİR
    MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
    ZİHNİYE GÜRKAN
    ALİ HAYDAR GÜVEN
    MELİHA APAYDIN
    SİBEL KAYA
    TAYFUN SİLİVRİ
    MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
    NAZMİYE İZGİN
    KÜRŞAT ÖZER
    YUSUF YAVUZCAN
    MURAT KUDRET
    ARDIL AKIL
    SEZER ÖZSOY
    HAKAN AKSU
    PENBE BOLAT

    • OY KULLANIMI

    Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmenler için hazırladığı "Nasıl oy kullanacağım?" Kılavuzunda oy kullanmaz süreci 6 adımda anlatılmış. İşte 2018 seçimlerinde oy kullanma adımları:

    1. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için sandık kuruluna T.C. Kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve asker kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini ibraz etmeleri gerekiyor.

    Eğer resmi kimlikte T.C. kimlik numarası yoksa kişinin oy kullanabilmesi ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart.

    1. Kimliğinizi verdikten sonra Sandık kurulu görevlisi kimliğinize göre sandık seçmen listesinde olup olmadığınızı kontrol edecek.

    2. Seçmen listesinde iseniz görevliler size sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfı ile birlikte, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimine ait 2 ayrı birleşik oy pusulasını ve Evet/Tercih mührünü verecekler. Bunlarla oy verme kabinine girip tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ilgili bölüme mühür basın.

  • Mührü basarken dairenin dışına taşırmamaya özen göstermek gerekiyor. Mührün kurumasını bir müddet bekledikten sonra, birleşik oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde ayrı ayrı katlayıp aynı zarfa koyun.

  • Kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa bizzat atın. Evet/Tercih mührünü sandık kuruluna teslim edin.

  • Sandık seçmen listesinde isminizin karşısına imzanızı atın ve kimlik kartınızı alın.

    • OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Seçmenler oylarının güvenliği ve sağlığı için oy kullanırken bazı şeylere dikkat etmek durumundalar. Bunun en önemlisi mührün vurulduğu nokta ve mürekkebin bulaşmaması. Seçmenler mührü ilgili alanı taşırmadan vurmalı ve iki pusulayı da zarfa koymadan önce kısa bir süre beklemeli ki mürekkep kurusun. Mürekkebin oy pusulasında başka bir yere bulaşmaması gerekiyor.

    Oy pusulasına Evet veya Tercih mührü vurulması dışında hiçbir müdahale olmaması gerekiyor. Yani imza atmak, not düşmek vb yapılmaması lazım. Oy pusulasının da zarar görmemesine özen gösterilmeli.

    Seçmenler oy kabinine tek başlarına ve cep telefonlarını sandık görevlilerine teslim ederek girecekler. Oy kabini içinden fotoğraf paylaşmak yasaktır. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak, oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen, oradan çıkarılacak.

    NEREDE OY KULLANACAĞIM SORGULAMASI

    Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Nitekim sandık sorgulama için de YSK adaylardan T.C. kimlik numarası ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra no bilgisini istiyor. Aşağıdaki bağlantılar ile erişebileceğiniz sorgulama sayfasında T.C. kimlik numaranızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili, sıra no bilgisini ve ekranda gördüğünüz resimdeki harfleri hemen altındaki alana girdikten sonra "sorgula" butonuna tıklayarak 24 Haziran seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanabileceğinizi görebilirsiniz.

    NEREDE OY KULLANACAĞIM? YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN


    PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
    Tavşanburnu Koyu'ndaki milyar dolarlık inşaata davaTavşanburnu Koyu'ndaki milyar dolarlık inşaata dava
    Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar! Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    istanbul seçim sonuçları canlı seçim sonuçları 24 haziran seçimleri

    En Çok Okunan Haberler

    Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

    Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

    Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

    Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

    Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

    Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

    Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

    Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

    Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

    Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

    İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

    YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

    YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

    Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

    Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

    Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

    Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

    Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

    Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

    Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

    Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

    Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

    Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? YSK'dan açıklama geldi!

    Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? YSK'dan açıklama geldi!

    Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

    Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

    Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

    Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

    Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

    Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.