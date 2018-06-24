İstanbul seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Sabah saatlerinden sandık kapanışına kadar İstanbul ilinde vatandaşlar hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullandılar. Oyları ile hangi Cumhurbaşkanını desteklediklerini parlamento için de İstanbul ilinde hangi partiden daha çok milletvekili çıkmasını istediklerini gösterdiler. Şimdi merakla Türkiye geneli ve İstanbul seçim sonuçları bekleniyor...

CANLI SEÇİM SONUÇLARI

Gerek İstanbul ili gerekse de Türkiye'nin tüm illeri için seçim sonuçlarını ve son dakika seçim haberlerini Mynet'in 24 Haziran canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında il il, ilçe ilçe hangi parti, hangi Cumhurbaşkanı ne kadar oy almış, oy oranları ne olmuş görebilirsiniz.

İSTANBUL İLİNDE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

En kalabalık il olması nedeniyle seçimler ve oylamalarda belirleyici bir role sahip İstanbul'da 2010 yılında yapılan referandumda yüzde 73 katılım olmuş ve seçmenlerin tercihi sandığa evet yüzde 54.86, hayır yüzde 45.13 şeklinde yansımıştı.