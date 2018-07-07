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İstanbul semalarında konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

Enver ALAS -  Dilara ŞENKAYA / İstanbul,DHA - İSTANBUL semaları, motorlu yamaç paraşütüyle 1000 metre irtifada gitar çalan ve şarkı söyleyen müzisyenlerle renklendi.

İstanbul semalarında konser

Enver ALAS - Dilara ŞENKAYA / İstanbul,DHA - İSTANBUL semaları, motorlu yamaç paraşütüyle 1000 metre irtifada gitar çalan ve şarkı söyleyen müzisyenlerle renklendi. Kilyos Sahili'nden havalanan Osman Can Sönmezocak ile Zafer Taşdelen gökyüzünde gitarla konser verdi.
Amatör olarak müzisyenlik yapan ve aynı zamanda havacılık merakı olan Zafer Taşdelen ile Osman Can Sönmezocak, bu tutkularını gökyüzünde buluşturdu. Motorlu yamaç paraşütü olarak bilinen 'paramotor' ile Kilyos Kısırkaya Plajı'ndan havalanan iki müzisyen, gökyüzünde hem gitar çaldı, hem de şarkı söyledi. Kilyos sahili üzerinde gerçekleşen uçuşta, gitaristler Haluk Levent, Yaşar, Tuğçe Kandemir'in sevilen şarkılarını seslendirdiler.

HAVADA ORKESTRA EŞLİĞİNDE MÜZİK PROJESİ
20 yıldır gitar çalan, 14 yıldır da paramotor pilotluğu yapan Zafer Taşdelen, bu iki tutkusunu aynı anda gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'da sık sık paramotorla uçtuğunu belirten Taşdelen, "Genel olarak müziği seviyoruz. Uçmayı da çok seviyoruz. Bugün her ikisini bir arada gerçekleştirdik. İleriye dönük bazı projelerimiz var. Havada 15 kişilik paraşütlü bir grup ile orkestra eşliğinde müzik yapmak istiyoruz. Kanun, keman klarnet, gitar gibi enstrümanlar olacak şekilde oluşturacağız. Gitar çalmak, şarkı söylemek çok keyifli ama uçmak da öyle. Hepsini bir arada yapmak ise aşk gibi tutku gibi çok güzel bir duygu. Biz para motor sporunu yaparken uçuş güvenliğini de kesinlikle elden bırakmıyoruz. Yaklaşık bin metrede gitar çaldık" dedi.

YÜKSEKLİK KORKUSUNU YENDİ VE BULUTLARIN ARASINDA GİTAR ÇALDI
Amatör müzisyenlik yapan ve aynı zamanda konservatuvar sınavlarına hazırlanan Osman Can Sönmezocak ise ilk kez bulutların arasında gitar çalmanın heyecanını yaşadığını paylaştı. Deneyimli paraşüt pilotu Kemal Oturak ile birlikte uçan, Gökyüzünde 'Bu benim öyküm' adlı şarkıyı söylediğini belirten Sönmezocak, "Aslında yükseklik korkusu olan biriyim. Ama heyecanımı yendim. Yukarıda çalmak, aşağıda çalmaya göre tarif edilemeyecek bir duyguydu" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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