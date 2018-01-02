HABER

İstanbul semalarında panik anları! Pilot görür görmez kuleye haber verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 17:11 | Son Güncelleme 9 saat önce

Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan Zürih- Zürih seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağının pilotu, havada bir drone ile karşılaştı. O anlar pilot ile kule konuşmalarına yansıdı.

Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağı Atatürk Havalimanına iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın pilotu hemen yanı başından geçen bir drone gördü.

Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti.

O onlar kule ile pilot konuşmalarına şu şekilde yansıdı.

Pilot: Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize

Kule: 14-15 mil anlaşıldı efendi. Sağınızdan solunuzdan

Pilot: Hafif sağımızdan

Kule: Anlaşıldı efendim

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
THY kule Atatürk Havalimanı pilot Zürih drone

En Çok Okunan Haberler

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)

Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)

Okuyucu Yorumları 15 yorum
Basite alınacak bir durum değil. uzaktan kumandalı bir bomba ile eylem yapılması çok kolay. Gerekli işlemler yapılmalı , bu tür alanlara dron sokuşu engellenmeli. Bilgim yok maalesef ancak radarda uçan her elektronik alet görülmüyor mu ?
@tatoglubilisim askeri radar görebilir yeterli irtifada ise , sivil radar sadece transponder cihazı olan hava araçlarını takip edebilir.
750 metre yükseklik 30 km uzakda aslında pek paniklik bir olay değil.
Başkanlık gelirse terör bitecekti, başkanlık geldi pilotlarımız yumruk kadar droneden korkar oldu
@yersoyersoy ne içtin anlaşılan daha ayılamamışsın...
@yersoyersoy bunu bildirmek bir vatandaşlık görevidir bilesin
Soru 1 : Zürih-Zürih seferi ne demek. Soru 2 : Bu uçak gerçekten de Zürih-Zürih seferi yapıyorsa Istanbul semalarında ne işi var?
Bu Dronmudur nedir? kesin yasaklanmalı. Adam yatak odasını seyretse kaset yapar birde satar. İlgililer birazcık bali ilgilensinler.
evin perdesini kapatmayı öğren, bodoslama dalma...
yahu niye panikliyor pilot,artık her mahallede bir drone var.sersemlik bu başka bişey değil.kuş sürüsünden korkacağına droneden çekiniyor.
Drone dan korkmuş, yada uzak birşey olmaz diyen sazanlar, izinsiz drone uçurmanın yasak olduğunu bilmiyor belliki.
şimdi bu uçak Zürih ten kalkmış istanbuldan tur atıp geri Zürih emi gidiyor tur uçağımı Zürih Zürih seferi yapıyor.
ayrıca haberde uçağın hemen yanı başından geçen drone demiş ama pilotun kuleyle konuşmasında 14.15 mil demiş. bu yaman çelişki?
hava alanı bayaa bi iyi korunuyormuş. içimiz rahatladı.
BUTÜR OLAYLARI GÖRENLER EMLİYET BİRİMLERİNE BİLDİRMELİ
Diğer Haberler
Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.