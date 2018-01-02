İstanbul semalarında panik anları! Pilot görür görmez kuleye haber verdi

Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağı Atatürk Havalimanına iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın pilotu hemen yanı başından geçen bir drone gördü.
Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti.
O onlar kule ile pilot konuşmalarına şu şekilde yansıdı.
Pilot: Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize
Kule: 14-15 mil anlaşıldı efendi. Sağınızdan solunuzdan
Pilot: Hafif sağımızdan
Kule: Anlaşıldı efendim
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