İstanbul Servis aracı işletmecileri başkanlığına yeniden Hamza Öztürk seçildi

Haber: Özden ATİK / İstanbul,DHA

İSTANBUL Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 7.Olağan Genel Kurulu'nda yapılan ve 4 adayın yarıştığı seçim sonucuna göre, 1648 oyla Hamza Öztürk yeniden başkan oldu. Ahmet Özsoy 907, Cuma Tekin 266 ve Murat Naci Coşar ise 592 oy aldı.