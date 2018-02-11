İSTANBUL SERVİS ARACI İŞLETMECİLERİ BAŞKANLIĞINA YENİDEN HAMZA ÖZTÜRK SEÇİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 7.Olağan Genel Kurulu'nda yapılan ve 4 adayın yarıştığı seçim sonucuna göre, 1648 oyla Hamza Öztürk yeniden başkan oldu. Ahmet Özsoy 907, Cuma Tekin 266 ve Murat Naci Coşar ise 592 oy aldı.
Görüntü Dökümü (GEÇİLDİ)
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-Gürsel Tekin'in gelişi
-Başkan adaylarının sırayla konuşması
-Sandık başlarındaki oluşan kuyruk
-Genel ve detaylar...
11.02.2018 - 17.43 Haber Kodu : 180211143
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