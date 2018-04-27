İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'taki bir otelin yan tarafında yer alan saunada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, mahsur kalan bazı kişiler kurtarıldı.

İtfaiyenin duman tahliye ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA



