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İstanbul Sultangazi'de polise silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 04:36 | Son Güncelleme

Sultangazi’de gece saatlerinde yaşanan olayda seyir halinde giden bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu 1 sivil polis yaralandı. Olay sonrası yaralı sivil polis hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 SZ 0829 plakalı bir otomobilden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce sivil polise ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan 1 polis yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüpheliler geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ SEVK EDİLDİ

Silahlı saldırı sonucu yaralanan sivil polis, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olay sonrası aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridinin çekildiği cadde trafiğe kapatılırken, özel harekat polislerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise bir iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alırken, olay yerinde delil çalışması yaptı.

Polis, olay sonrası otomobil ile kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede çalışma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul sultangazi polis silahlı saldırı

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