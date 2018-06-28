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İstanbul Sultangazi'de seçim gecesi havaya ateş açılmasına soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seçim gecesi çok sayıda kişi tarafından havaya ateş açılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Sultangazi'de seçim gecesi havaya ateş açılmasına soruşturma başlatıldı

24 Haziran'da bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan ve Habipler Meydanı'nda çok sayıda kişinin uzun namlulu tüfek ve tabancayla havaya ateş ettiği görülen videonun incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip oluşturuldu.

Özel ekibin, mevcut görüntüyü ve söz konusu meydan ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde incelediği öğrenildi.

Havaya ateş ettiği görülen ve kimlikleri tespit edilen şüphelilere gerekli işlemin yapılacağı bildirildi.

Seçim gecesi bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan görüntüde, çok sayıda kadın ve erkeğin Habipler Meydanı'nda uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş ettiği görülüyor.

AA


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Anahtar Kelimeler:
seçim gecesi sultangazi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
özel ekip seçim günü nerdeymiş 1 hafta sonramı aklına gelmiş
@simanur_gunes yani erdoğan seçimi kaybetse olabilecekleri düşünebiliyormusunuz? Bu adam zaten sbu sarayı bırakmaz kaybetse ne polis ne asker nede yargı tahtından indirmez bu adamı ee resimdede görüldüğü üzere seçmenide silahlanmış. ha birde bu darbe günü kaybolan silahlar nerde?
demek seçimi kaybetseler ortalığı kan gölüne çevireceklerdi hazırlık lılarmış görünüşte
işte akp seçmeni,işte ülkenin geleceği...
akepenin 15 temmuzda akepelilere dağıttığı silahlarla dökülmüşler, sanki akepe nin haberi yokmu elbetteki vardı böyle organize edilmişti
Madalya mı takacaklarmış?
Ülke eşkiya yuvası haline gelmiş sanki...Sonra buna göz yumanların da başına döner bunlar...
küfür etmek yasak,ateş etmek serbest herhalde....
Soruşturmadan sonra ödül olarak Gece bekçisi veya özel ekip olarak kaşımıza çıkacaklar.
SEÇİM GÜNÜ NEREDEYDİLER BU MUYDU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜLKE ÇETELERE KALMIŞ HERKESİ BİLİNÇLİ SİLAHLANDIRDILAR BU İŞ DE BİR ŞEY ÇIKMAZ HEPSİ HİKAYE KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN YA O GÜN BÜTÜN SANDIKLAR ÇALINSAYDI YAKILSAYDI NE OLACAKTI DEMEKİ O GÜN GECE HER ŞEY KURGULANMIŞ TİPLERİNE BAKIN HEPSİ BİRER CANİ KATİLLERE BENZEYEN TİPLER.
yaf arkadaş arnavutköyde oturuyorum mahalle mahalle ev ev didik didik arama yapın bak ne silahlar çıkar seçim gecesi keleş atan pompalı atan 16 lı atan atan atana birde emniyet ekip olurturmuş :) nasıl gülüyom ekibi bırak vatandaşa sor sen
çok ta şaşırmadim, ne bekliyorduk ki ?
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