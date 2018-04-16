İSTANBUL TABİP ODASI SEÇİM SONUCU BELLİ OLDU

Haber: Özgür Deniz KAYA / İstanbul,(DHA)

İSTANBUL Tabip Odası'da (İTO) seçim sona erdi. Odanın yeni yönetimini, oyların büyük çoğunluğunu alan "Demokratik Katılım Grubu"nun adayı Prof. Dr. Pınar Saip ve ekibi kazandı.

İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği yeni yönetim kurulu seçimleri için hekimler, Cağaloğlu'ndaki İstanbul Erkek Lisesi'nde sandık başına gitti. Sabah saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00'de sona erdi.

Seçmen listesinde 33 bin 61 hekim bulunan ve Türk Tabipleri Birliği içinde en yüksek seçmen sayısına sahip İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan "Demokratik Katılım Grubu" ile "Cumhuriyetçi Hekimler", "Türk Hekimleri Birliği", "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" olmak üzere 4 farklı grup yarıştı.

7 BİN 265 SEÇMEN OY KULLANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre, 66 sandığın kurulduğu seçimde, 7 bin 265 seçmen oy kullandı. Oyların büyük çoğunluğu olan 4 bin 124'ünü Demokratik Katılım Grubu alırken, Cumhuriyetçi Hekimler bin 304, "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" bin 455 oy ve Türk Hekimleri Birliği 382 oy aldı.