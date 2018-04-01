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İstanbul Tabip Odası seçimine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Türk Hekimleri Birliği, odanın yönetimine aday olduğunu açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hekimleri Birliği, 15 Nisan'daki İstanbul Tabip Odası seçimlerinde yarışacak.

Türk Hekimleri Birliği'nce düzenlenen toplantıda, İstanbul Tabip Odası seçimleriyle ilgili adaylık ve beyanname açıklaması yapıldı.

Toplantıda konuşan grup sözcüsü Dr. Yavuzhan Baş, Türk Hekimleri Birliği'nin kuruluş amacının, milli duyguları ön planda tutmak olduğunu söyledi.

Baş, Türk Hekimleri Birliği'nin sadece hekimlik mesleği için mücadele etmeyi kendine düstur edindiğini vurgulayarak, birlik olarak gayelerinin hekimlik onuruna yaklaşır bir temsil makamı oluşturmak olduğunu kaydetti.

Sağlık politikalarında yol gösterici olarak hizmet sunucu hekimlere hak ettikleri özlük haklarını sağlamayı hedeflediklerini aktaran Baş, "Tüm meslektaşları, 15 Nisan seçimlerinde Türk Hekimleri Birliği'ne oy kullanmaya davet ediyorum." dedi.

Dr. Burçin Yıldırım da 14 Mart ruhuyla Türkiye'nin her ilindeki hekimleri kucaklayan bir yapıda olan Türk Hekimleri Birliği'nin Türk Tabipleri Birliği (TTB) merkez seçimlerinde ve il il tabip odası seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Türk Hekimleri Birliği'nin İstanbul Tabip Odası seçimlerinde yarışacağı aday listesinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

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İstanbul Tabip Odası seçim Türk Hekimleri Birliği

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