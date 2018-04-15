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İstanbul Tabip Odası'nın yeni Başkanı Pınar Saip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

İstanbul Tabip Odası'nın yeni Başkanı Pınar Saip oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tabip Odası seçimlerini, Prof. Dr. Pınar Saip'in temsil ettiği "Demokratik Katılım Grubu" kazandı.

İstanbul Tabip Odası üyeleri, yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti. Cağaloğlu’ndaki İstanbul Erkek Lisesi’nde yapılan seçimde, yaklaşık 33 bin üyenin 7 bin 265'i oy kullandı.

"Demokratik Katılım Grubu", "Cumhuriyetçi Hekimler", "Hekimlikte Haklar Birlik ve Haklar Platformu" ve "Türk Hekimleri Birliği" olmak üzere 4 listenin yarıştığı seçimi, Prof. Dr. Pınar Saip'in temsil ettiği "Demokratik Katılım Grubu" 4 bin 124 oyla kazandı.

"Hekimlikte Haklar Birlik ve Haklar Platformu" bin 455, "Cumhuriyetçi Hekimler" bin 304, "Türk Hekimleri Birliği" ise 382 oy aldı.

Pınar Saip, seçimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sürecinin çok heyecanlı geçtiğini ifade ederek, hekimlerin odalarına sahip çıktığını ve geniş katılımlı bir seçim yaşandığını söyledi.

Yeni bir dönem başlayacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Saip, şunları kaydetti:

"Mutluyuz, sevinçliyiz, bunu bütün arkadaşlarımızın emeğiyle aldık. Herkes hakikaten canla başla çalıştı. Hekimler arasında büyük kavgalar olamaz. Son anda seçimlere yönelik sandıklarla ilgili bir dilekçe verilmişti ama o sorun da çözüldü. Hekim hakları çok önemli. Hekimlerin özlük haklarında ciddi problemler var. Demokratik Katılım Grubu yıllardır bunları iyi bir şekilde takip etmeye çalışıyor. Bunları gündeme getirmeye devam edip, mücadelemizi sürdüreceğiz."

İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği seçimle, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Türk Tabipler Birliği Merkez Delegasyonu da belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tabip Odası seçimler

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