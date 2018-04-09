İstanbul Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Saldırgan silahını olay yerinde bırakarak kaçtı.
NE OLMUŞTU?
9 Mart'ta Taksim Meydanı yakında iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden olmuş, çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde bir silah ile çok sayıda boş kovan bulundu.
Kavganın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.
Ayrıntılar geliyor...
Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz
İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!
Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz
Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar
Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum