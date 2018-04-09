HABER

İstanbul Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Taksim'de silah sesleri yükseldi. Kazancı yokuşunda bir ay önce 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın çıktığı otele ateş açıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Saldırgan silahını olay yerinde bırakarak kaçtı.

DaVBg4TXcAAjpry

NE OLMUŞTU?

9 Mart'ta Taksim Meydanı yakında iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden olmuş, çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde bir silah ile çok sayıda boş kovan bulundu.
Kavganın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!
İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimlerİşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler
Meteoroloji tarih verdi!Meteoroloji tarih verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksim istanbul silah sesleri

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülke oldu texas. Süper süper
Diğer Haberler
Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçim heyecanı! 400 bin kişi akın diyor

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçim heyecanı! 400 bin kişi akın diyor

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!

Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!

Son dakika! 4'ü sözde üst düzey 43 terörist öldürüldü

Son dakika! 4'ü sözde üst düzey 43 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.