İstanbul Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Saldırgan silahını olay yerinde bırakarak kaçtı.

NE OLMUŞTU?



9 Mart'ta Taksim Meydanı yakında iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden olmuş, çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde bir silah ile çok sayıda boş kovan bulundu.

Kavganın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Ayrıntılar geliyor...