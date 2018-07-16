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İSTANBUL TAKSİM MEYDANI'NDA 15 TEMMUZ NÖBETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması kapsamında Taksim Gezi Parkı'nın yanına kurulan etkinlik alanı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması kapsamında Taksim Gezi Parkı'nın yanına kurulan etkinlik alanı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan etkinlikler alana kurulan dev ekranla yakından takip edilirken, etkinlik alanındaki yabancı turistler dikkat çekti. Etkinlik alanında bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı.

Görüntü dökümü:
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-Etkinlik alanından görüntü
-Dua edenlerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

15.07.2018 - 23.31 Haber Kodu : 180715259

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