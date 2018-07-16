İSTANBUL TAKSİM MEYDANI'NDA 15 TEMMUZ NÖBETİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması kapsamında Taksim Gezi Parkı'nın yanına kurulan etkinlik alanı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan etkinlikler alana kurulan dev ekranla yakından takip edilirken, etkinlik alanındaki yabancı turistler dikkat çekti. Etkinlik alanında bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı.
Görüntü dökümü:
-----------------
-Etkinlik alanından görüntü
-Dua edenlerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
15.07.2018 - 23.31 Haber Kodu : 180715259
FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum