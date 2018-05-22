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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:18 | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan cami inşaatında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İTÜ istanbul teknik üniversitesi Ayazağa kampüs cami yangın

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