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İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yumruklaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

İstanbul TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde yabancı uyruklu tırın kendi otomobiline çarpıp kaçtığını gören adam, peşinden koşarak tırmandığı tırın sürücüsüyle seyir halinde yumruklaştı. Tırı durduramayınca yerden taş alıp cama atan adam, kendisini ezmeyen çalışan tırın da önüne yattı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 7 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde meydana geldi. TEM otoyolunda bir tırın şoför mahalline tırmanan şahsı görenler ilk önce film çekiliyor sandı. Ancak ilerleyen dakikalarda olayın film değil trafik kavgası olduğunu gören vatandaşlar şaşkına döndü. İddiaya göre Bulgaristan uyruklu PB7494BX plakalı tırın Bulgar sürücüsü, otoyolunda vatandaşın otomobiline çarptı. Çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam tır sürücüsünü fark eden vatandaş aracından inerek peşinden koşmaya başladı. Trafiğin yoğun olması nedeniyle kısa sürede tırı yakalayan vatandaş, sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü umursamayarak yoluna devam edince ortalık bir anda karıştı.

SEYİR HALİNDE YUMRUKLAŞTILAR

Vatandaş bunun üzerine koşarak tıra yetiştikten sonra şoför mahallinden tırmandı. Durmayan sürücüye defalarca yumruk atan vatandaş, sürücünün de karşılık vermesiyle seyir halinde bir süre devam ettiler. Ardından vatandaş yola atlayarak yerden aldığı taşı tırın camına fırlattı. Tır sürücüsü yine de durmayın vatandaş bu kez önüne geçti. Diğer vatandaşlarında uyarısına rağmen sürücü durmayınca önündeki vatandaşı ezmeye çalıştı. Vatandaş da çaresiz bu kez yere yatarak sürücünün durmasını sağladı. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs tıra tırmanıyor. Ardından şoförü yumruk atan şahıs tır üzerinde bir süre böyle gidiyor.Tır yoluna devam edine bu kez vatandaş tıra taş atıyor. Ardından tırın önüne geçen şahıs aracı durdurmayı başarıyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine trafik polisleri kısa sürede olay yerine geldi. Hem vatandaş ile hem de Bulgar şahısla konuşan ekipleri gerekli işlemleri yaparak tutanak tuttu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul TEM Otoyolu TIR

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