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İstanbul TEM Otoyolunda araç yangını! Trafik kilitlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevki Edirne İstikametinde seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın ve itfaiyenin çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk devam ediyor.

İstanbul TEM Otoyolunda araç yangını! Trafik kilitlendi!

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevki Edirne İstikametinde seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

ARACI EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKTİ

Dumanlar çıkan aracı güvenlik şeridine çeken sürücü daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yangın ve itfaiyenin çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk devam ediyor.

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TEM trafik araç yangını

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