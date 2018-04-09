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İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçim heyecanı! 400 bin kişi akın diyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:58 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası üyeleri, Oda’da 4 yıl boyunca görev yapacak temsilcilerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor. 400 bine yakın kişinin oy kullanacağı seçimler İstanbul trafiğini felç etti. Yoğunluk nedeniyle Atatürk Havalimanı bağlantı yollarında yolcular ve personel de saatlerce araçların içinde mahsur kaldı

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçim heyecanı! 400 bin kişi akın diyor

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri, Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) başladı.

17:00'A KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde İTO’nun 81 meslek komitesinin 261’i Meclis Üyesi olmak üzere 603 üyesi seçilecek. Toplam 154 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimler saat 17.00’a kadar devam edecek.

BAŞKAN ORAN'DAN ÇAĞRI

İTO Başkanı Öztürk Oran, Oda üyelerine seslenerek, demokrasinin sağladığı temel erdemlerden biri olan oy haklarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Oran, “Bugün tarafsız, şeffaf ve kardeşlik ruhu içinde bir seçim gerçekleştireceğiz. Bunun için her türlü tedbiri aldık. Seçimlerimizin İTO’nun 136 yıllık kurumsal kimliğine yakışır şekilde, dirlik ve birlik içindeki yürüyüşümüz için bir adım olmasını diliyorum. Tüm üyelerimizi sandık başına çağırıyorum” dedi.

14 NİSAN'DA BELLİ OLACAK

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 14 Nisan Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında kurulacak. Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

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UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Üyelerin İstanbul Fuar Merkezi’ne sabah saatlerinden itibaren akın etmesi başta Atatürk Havalimanı trafiği olmak üzere İstanbul trafiğini felç etti. Yoğunluk nedeniyle Atatürk Havalimanı bağlantı yollarında yolcular ve personel de saatlerce araçların içinde mahsur kaldı.

METRO İLE GELİN UYARISI

Sahil yolu ile Yenibosna'dan havalimanına giden yollarda kalan bazı yolcular uçağını kaçırdı. Bazı yolcular da uçaklarına son anda yetişti. Yolcular çareyi araçlardan inerek yürümekte buldu İlgililer havalimanına geleceklerin metro ile ulaşmasını istedi.

İTO açıklamasına göre, bu yıl 136’ncı yılını kutlayan İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibariyle dünyanın en büyük beş odasından biri konumunda. İTO, Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin yüzde 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 50’den fazlasını İTO’nun üyeleri üretiyor. (İHA)

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