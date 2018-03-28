İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis nedeniyle yoğunluk oluştu. İş çıkışı eve gitmek için yola çıkan vatandaşlar görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte zor anlar yaşıyor. İBB trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 70'lere yükseldi. Akşam saatlerinde bastıran sis nedeniyle deniz ulaşımı da adeta durma noktasına geldi. İşte İstanbul yol durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

METEOROLOJİ UYARDI YAĞMUR GELİYOR



Marmara Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge bu akşam saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek.

Bu akşam saatlerinde bölgede başlayacak yağışların yarın Trakya dışında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde (21-50 mm) kuvvetli olması öngörülen yağışlı sistemin 30 Mart'ta bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım ile yerel dolu yağışı risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.