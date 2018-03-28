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İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:05 | Son Güncelleme

İstanbul trafiğine sis engeli! Akşam saatlerinde bastıran sis nedeniyle iş çıkışı İstanbullular zor anlar yaşıyor. Deniz ulaşımı tamamen dururken trafikte de yoğunluk oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre belirli noktalarda uzun kuyruklar oluştu. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis nedeniyle yoğunluk oluştu. İş çıkışı eve gitmek için yola çıkan vatandaşlar görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte zor anlar yaşıyor. İBB trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 70'lere yükseldi. Akşam saatlerinde bastıran sis nedeniyle deniz ulaşımı da adeta durma noktasına geldi. İşte İstanbul yol durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

mynet yol durumu

METEOROLOJİ UYARDI YAĞMUR GELİYOR

Marmara Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge bu akşam saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek.

Bu akşam saatlerinde bölgede başlayacak yağışların yarın Trakya dışında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde (21-50 mm) kuvvetli olması öngörülen yağışlı sistemin 30 Mart'ta bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım ile yerel dolu yağışı risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İBB TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI

ibb trafik yogunluk haritası

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEÇİŞLER DURDU

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda yoğun sisten kaynaklanan kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzeyinde Türkeli Kavak civarı yoğun sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden ötürü gemi geçişleri 28 Mart tarihinde saat 15.50'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!
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