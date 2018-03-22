HABER

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Samatya Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Samatya Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs alev alev yanıyor. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

DHA

İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yangın istanbul trafik Samatya

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Bunun adı vahşet! Öldürdükten sonra yakıp, telefonla kaydetmişler

Bunun adı vahşet! Öldürdükten sonra yakıp, telefonla kaydetmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.