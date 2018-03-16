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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Galatasaray maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 15.00'ten maç bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım) ile Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe Galatasaray İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Spor Toto Süper Lig trafik

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