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İstanbul trafiğini kilitleyen kaza!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 08:26 | Son Güncelleme 5 saat önce

Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kaza saat 07.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. Ali Osman Yılma yönetimindeki ticari araç ileişçi servisi minibüsü çarpıştı.

Çarpışma sonrası minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Ticari aracın çekilmesi sırasında yol bir süreliğine tamamen kapandı. Aracın çekilmesinden sonra trafik tek şeritten sağlanıyor. Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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trafik Kaza Bayrampaşa istanbul

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben İSTANBUL sevdalısı ve aynı zamanda İSTANBUL,da yaşayan biri olarak acizane fikrim, bu mega şehir bu mantıkla ancak bu kadar yürütülür sanki birileri bu güzelim şehri resmen cezalandırıyor.Günde 450 adet gibi aracın trafiğe girdiği bu şehirde yolların 1 cm bile genişletilmememesi çok acı en önemlisi ise bu şehir öyle,veya böyle büyük göç alıyor neden İSTANBUL neden.
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