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İSTANBUL-  TREN KAZASINDA ÖLEN KIZ KARDEŞLERİN CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

Çorlu'da meydana gelen tren kazasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gelmeye devam ediyor.  "HER İNSANA GÜLÜCÜK SAÇAN BİR ÇOCUKTU" Babası, dedesi ve babaannesini ziyaretten dönerken hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in yakını Tolga Coşkun basın mensuplarına Arda'yı anlattı, Arda futbolu çok sevdiğini belirten Coşkun, "Yaşamayı çok seviyordu.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
Çorlu'da meydana gelen tren kazasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gelmeye devam ediyor.

"HER İNSANA GÜLÜCÜK SAÇAN BİR ÇOCUKTU"
Babası, dedesi ve babaannesini ziyaretten dönerken hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in yakını Tolga Coşkun basın mensuplarına Arda'yı anlattı, Arda futbolu çok sevdiğini belirten Coşkun, "Yaşamayı çok seviyordu. Etrafındaki her insana gülücük saçan bir çocuktu. Karnesi de çok iyiydi. Çok iyi futbolcuydu. Galatasaray'ı destekliyordu" dedi. Ayrıca Arda'nın babası Hakan Sel'in cenazesi de Adli Tıp Kurumuna getirildi.

KIZ KARDEŞLERİN CENAZELERİ UZUNKÖPRÜ'DE DEFNEDİLECEK
Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden kız kardeşler Özgenur ve Tuğçe Dikmen'in cenazeleri de Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenazeleri almaya gelen yakını konuşmakta güçlük çekerken, defin işleminin Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde olacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Arda'nın yakını ile röportaj
-Kızkardeşlerin akrabasından görüntü
-Genel ve detaylar

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