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İstanbul uçağında büyük panik! Korku dolu anları canlı yayınladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen'e üç kez inemeyince yolcular büyük panik yaşadı, sinir krizi geçirdi.

Dün Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamadı.

CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Bursa’ya yönlendirilen ve yakıt ikmali yapan uçakta saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, sinir krizleri geçirdi. Uçaktan inmek isteyen ve gözyaşı döken yolcular, o anları canlı yayınladı.

PİSTİ 3 KEZ PAS GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, olay, Pegasus Havayolları Kayseri - İstanbul seferinde yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi gereken uçak, rüzgar ve olumsuz hava koşullarından dolayı pisti 3 kez pas geçti.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Bunun üzerine uçak Bursa Yenişehir Havalimanı’na yönlendirildi. Bursa’ya inen uçağın, yakıt ikmali ardından tekrar İstanbul’a gitmek üzere havalanması planlandı. Ancak uçağın defalarca pisti pas geçmesi nedeniyle büyük panik yaşayan yolcular, Bursa’da inmek istedi.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADILAR

Saatlerce uçakta bekleyen yolcular duruma tepki göstererek kapılara yöneldi. Kabin ekibi ile tartışan yolcuların sinir krizi geçirdikleri ve ağlayarak uçaktan inmek için yardım istedikleri görüldü. Uçakta bulunan bir yolcu, yaşananları cep telefonu kamerasıyla sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntülerde bir yolcu, yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor. Uçağın arka tarafına doğru gidildikçe yolcuları durumu gözler önüne seriliyor. Bazı yolcular yaşananlar nedeniyle gözyaşı dökerken, bazısı da inmek için uçak kapısına gitmeye çalışıyor. Tepkilerin büyümesinin ardından Pegasus Havayolları isteyen yolcuları karayolu ile İstanbul’u ulaşımını sağladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uçak Kayseri istanbul

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
bu sosyal medya herkesten gereksiz bir özgüven oluşturdu :) adam nasıl da heyecanlı heyecanlı anlatıyor. Olan durum gayet normal. Bir uçak pisti pas geçip güvenli bir alana inip sonra yoluna devam etmesi sıradan ve sık olan bir durum Bir de pilotu beğenmıyor.
Şöyle adamlara sinir oluyorum. Sen pilot olsaydın indirseydin. Eğer indiremiyorsan otur oturduğun yere. Milleti kaosa sen sürüklüyorsun. Pilotun bir bildiği var da indirmiyor. O adamda uçak düşerse ölecek. İnsanlar ayağa kalkarak uçağın dengesini bozuyorlar. İniş anında bu çok riskli. Kaosu çıkaran adam bu belli ki bunu tutuklasınlar.
Pilot dediğin adam en kötü senaryolara defalarca simulator üzerinde çalışmış, ve cok zorlu eğitimler görmüştür. İniş için belirli sınırlamalar var rüzgar hızı vs. bu limitlerin üzerindeyse eğer zaten inişe izin verilmez. Uçak 3 defa pisti pass geçmiş, zaten yakıt krtiğine düşmüştür. veya hava trafik kontrolörü tarafından başka havalimanına divert(yönelme) yaptırmış olabilir.
@olcay_sen_2018 EVET AMA YOLCU İNMEK İSTİYORSA İZİN VERİLMELİ . BELKİ PANİK OLDU İNMESİNE İZİN VERİLMELİ
olumsuz hava şartları nedeni ile uçak inemiyor ve gelmiş söylediklerine bak, kaptanın yerinde olsam ne yapar ne eder o uçağı indirir kabinden çıkar bu adamı döverdim ne cins bir bakış acısıdır bu arkadaş, sanki kaptan çok meraklı ayar oldum adama, binmeyin bir daha uçağa siz.
Türk milletinin cehaletinin ispatı paristen madride uçarken uçağın motoru alev aldı havada 1 yolcu bile panik olmadı herkez acil durum moduna geçti pilot zıngır zıngır sallanan uçağı indirdi bizde olsa uçağı kullanmaya kalkar bu dallamalar 3 kere pas geçtiyse ne olmuş
bu adam resmen uçmuş, ne konuştuğundan haberi yok, milleti galeyana getiriyor tutuklayın gitsin
kendini bilmez bir yolcu nankör bir yolcu bariz belli sana uçma imkanı veriyor. pegasus sen kötüleyemezsin. okusaydında pilot olsaydın çok bilmiş hiç bir hava yollarını hiç bir uçağı karalayamazsın. yok öyle bir dünya sana sunulan bir imkan var sen geç video çek senin adının alınması çok doğru isapetli olmuş yolcuları gazza getiriyor bindiğin uçağı karalama
Pilot riskli bir iniş durumunda benzin+kıvılcım+alev alma riskine karşı turluyor.Benzinin tüketilmesi için.Bu klasik bir protokoldür.Ancak kusura bakılmasın da uçağa biniyorsanız belli riskleri de göze almalısınız...
arkadaslar burada konu sabiha gokceni pas gecmesi değil, pasa gecbilir hava sartlarından dolayı fakat fenalasan vatandaslar var inemediklerinden dolayı, bursada durmus ucak neden orada fenalasan vatandasları indiremiyor?? zaten korkarak binen o kadar insan varken, kötü bi durum..
Onca insanın hayatını hiçe mi saysaydı pat diye piste dalıp da. Hava şartlarına göre hareket etmesi lâzım o da bunu yapmış. Sabırsız millet olduğumuz aşikâr da böyle durumlarda yardımcı olmamız açısından acele etmemek. Geçmiş olsun ...
NE KADAR GERİZEKALI BİR YOLCU :)
ilkokul ögrencılerı gibi evetttttt :)
ya bursadan karayoluyla istanbula giderken kaza yapıp ölen olursa sorumlusu bu dallamadır
insan hayatı bu kadar ucuz mu başka uçakla gondersinler ne olacak ki ey cumhurbaşkanım bu konuya sahip cik
@savas_tuncer_1977 ne alaka cumhurbaşaknıyla bu konun ben bir çok kez uçtum pegasusla gayet memnunum öğrenci olduğum için gayet uygun özel uçak kiraliıycak vatandaş o zaman uçakları karalamak yerine
@savas_tuncer_1977 başka uçakla gidince hava şartlarımı değişecek.. cumhurun reisinin işi yok senlemi uğraşacak uyuz
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