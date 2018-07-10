İstanbul Ümraniye'de Canan Ay'ı darbeden taksi şoförüne hapis cezası!

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Şenol Göktürkoğlu (33) ve mağdur Canan Ay (31) ile tarafların avukatları katıldı.

SANIK: BANA KÜFÜR ETTİ

Savunmasını yapan sanık Şenol Göktürkoğlu, yolun ortasından giden müştekiye sadece korna çaldığını belirterek, "Kendisi, 'görmüyor musun, kaldırım dolu, araçlar park etmiş, nerden yürüyeyim' şeklinde sözler söyledi ve bana hakaret etti. Bu sırada ben durdum" dedi. Müştekiye hiçbir şekilde küfür etmediğini savunan sanık Göktürkoğlu, "Kendisi bana küfür etti. Daha sonra arabama tekme atı. Ben arabadan indim, bana saldırdı. Çevredekiler araya girdi. Kafa attığımı söylüyor. Arabama binip gidecekken kendisi arkadan araca bindi, ayağını kapıya dayadı, ben de kendisini aşağıya çektim yoluma devam ettim. Kendisini kasten yaralamadım, hakaret etmedim. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

MÜŞTEKİ OLAY ANINI ANLATTI

Olay günü kardeşiyle beraber yolun kenarından yürürken taksinin hızla gelip kendilerine korna çaldığını söyleyen Canan Ay, "Arkamızdan kornayı çaldı. Biraz ileride yolun kenarına çekti, durdu. Bana seslendi. Yanına gittiğimde küfür ederek, 'niye yolun ortasından yürüyorsun' dedi. Hakaret etti. Ben de arabasına ayağımla vurdum. Bunun üzerine araçtan indi, bana kafa atıp darp etmeye başladı. Ben yere düştüm. Kimse ayırmaya çalışmadı. Ben 'polisi arayın' diye bağırmaya başladım. Taksiyi üzerime sürdü. Bana hafiften çarptı, gitmek istedi. Ben da gitmesin diye arka kapısını açıp bindim. Ben o sırada da polisle konuşuyordum. Telefonu elimden almaya ve kapıyı kapatmaya çalıştı. Hareket etti. Yaklaşık 300 metre gittik. Daha sonra kendisi aracı durdurdu beni araçtan attı ve yoluna devam etti. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.