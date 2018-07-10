HABER

İstanbul Ümraniye'de Canan Ay'ı darbeden taksi şoförüne hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de yoldan geçen Canan Ay'ı darp ederek hakarette bulunduğu iddiası ile tutuklu yargılanan taksi şoförü Şenol Göktürkoğlu, "Kasten basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplam 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Göktürkoğlu karar ile birlikte tahliye edildi. Canan Ay karardan memnun olduğunu belirterek, "Adalet yerini buldu diyorum başka bir şey demiyorum" dedi.

İstanbul Ümraniye'de Canan Ay'ı darbeden taksi şoförüne hapis cezası!

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Şenol Göktürkoğlu (33) ve mağdur Canan Ay (31) ile tarafların avukatları katıldı.

SANIK: BANA KÜFÜR ETTİ

Savunmasını yapan sanık Şenol Göktürkoğlu, yolun ortasından giden müştekiye sadece korna çaldığını belirterek, "Kendisi, 'görmüyor musun, kaldırım dolu, araçlar park etmiş, nerden yürüyeyim' şeklinde sözler söyledi ve bana hakaret etti. Bu sırada ben durdum" dedi. Müştekiye hiçbir şekilde küfür etmediğini savunan sanık Göktürkoğlu, "Kendisi bana küfür etti. Daha sonra arabama tekme atı. Ben arabadan indim, bana saldırdı. Çevredekiler araya girdi. Kafa attığımı söylüyor. Arabama binip gidecekken kendisi arkadan araca bindi, ayağını kapıya dayadı, ben de kendisini aşağıya çektim yoluma devam ettim. Kendisini kasten yaralamadım, hakaret etmedim. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

MÜŞTEKİ OLAY ANINI ANLATTI

Olay günü kardeşiyle beraber yolun kenarından yürürken taksinin hızla gelip kendilerine korna çaldığını söyleyen Canan Ay, "Arkamızdan kornayı çaldı. Biraz ileride yolun kenarına çekti, durdu. Bana seslendi. Yanına gittiğimde küfür ederek, 'niye yolun ortasından yürüyorsun' dedi. Hakaret etti. Ben de arabasına ayağımla vurdum. Bunun üzerine araçtan indi, bana kafa atıp darp etmeye başladı. Ben yere düştüm. Kimse ayırmaya çalışmadı. Ben 'polisi arayın' diye bağırmaya başladım. Taksiyi üzerime sürdü. Bana hafiften çarptı, gitmek istedi. Ben da gitmesin diye arka kapısını açıp bindim. Ben o sırada da polisle konuşuyordum. Telefonu elimden almaya ve kapıyı kapatmaya çalıştı. Hareket etti. Yaklaşık 300 metre gittik. Daha sonra kendisi aracı durdurdu beni araçtan attı ve yoluna devam etti. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Olay anında Canan Ay'ın yanında bulunan kardeşi İlayda Bayar da tanık olarak dinlendi. Yolun ortasında yürüdükleri gerekçesi ile sanığın ablasına hakaret ettiğini söyleyen İlayda Bayar, "Kendisi ablama küfür etti. Ablam da sinirlenip taksiye ayağıyla vurdu. Sanık da araçtan inerek ablamı darp etmeye başladı, saçını çekti. Olay yerinden gitmesin diye aracın arka kapısından araca bindi. İlerde kendisi ablamı aşağıya attı" dedi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Ardından olay gününe ilişkin görüntüler izlendi. Sanık, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu söyledi.

SON SÖZÜ SORULAN SANIK: KESİNLİKLE İFTİRA ATIYOR

Son sözü sorulan sanık, "Çok hızlı gittiğimi söylediler ve kendisi yolun üzerinde gidiyordu. Kafa attığımı, saçını çektiğimi söylüyor. Kesinlikle iftira atıyor" dedi.

Mahkeme, sanığı, "Kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl, "Hakaret" suçundan da 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmetti.

Canan Ay ve Avukatı Ozan Özden, duruşma çıkışı adliye koridorunda gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Bu davanın toplumsal hassasiyeti olan bir dava olduğunu söyleyen Avukat Ozan Özden sanığın en üst sınırdan ceza aldığını söyledi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Canan Ay da, "Adalet yerini buldu diyorum başka da bir şey söylemiyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Şenol Göktürkoğlu'nun 21 Mayıs 2018 tarihinde Ümraniye'de kardeşi ile yolda yürüyen Canan Ay'ı (31) kafa atmak suretiyle darp ederek hakaret ettiği belirtiliyor.

Müşteki Canan Ay'ın olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Göktürkoğlu, bu soruşturma kapsamında 23 Mayıs 2018 tarihinde tutuklanmıştı. (DHA)

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye istanbul Canan Ay darp Şenol Göktürkoğlu taksici

En Çok Okunan Haberler

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

İlginizi Çekebilir

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hapis cezası ver tahliye et nasıl bir ülkede yasıyoruz biz
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan ilk açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Yargıtay'dan flaş Muhsin Yazıcıoğlu kararı

Yargıtay'dan flaş Muhsin Yazıcıoğlu kararı

'Yolda arabasına erkek aldı' mesajı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

'Yolda arabasına erkek aldı' mesajı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Antalya'da dehşet anları! Şoför-yolcu kavgası faciaya neden oluyordu

Antalya'da dehşet anları! Şoför-yolcu kavgası faciaya neden oluyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.