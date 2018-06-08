İstanbul’un son istilacıları kırmızı yanaklı su kaplumbağası!

Bazıları Uzakdoğu’dan bazıları Avrupa’dan çeşitli yollarla İstanbul’a gelmiş. Zararlısı zararsızı var. Kokar ağaç, yeşil papağan, yalancı akasya, kırmızı yanaklı su kaplumbağası, çiğdeci kuşu ve turunçgil teke böceği bunlardan birkaçı...

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem’in verdiği bilgiye göre, Uzakdoğu’dan ithal edilen keresteler aracılığı ile İstanbul’a ulaşan turunçgil teke böceği, 2016’da Zeytinburnu ve Yedikule’de 1311, bu yıl nisan ayında ise Beykoz’da 187 ağacın kesilmesine neden oldu.

TRABZON’A YAYILIYOR

Gazete Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre; Fındık bahçelerine dadanan turunçgil teke böceği için Trabzon Maçka’da da alarm verildi. Kalem, “Ağacın içine bıraktığı larvalar yüzünden böceğin çoğalmasını engellemenin tek yolu ağacı kesip yakmak. İlaçla mücadele edilemiyor. Böceğin en sevdiği ağaç turunçgil. Böcek Akdeniz’e ulaşması halinde binlerce ağacı öldürür” dedi. Tam olarak istilacı sayılmasa da bir diğer tür ise Kuzey Amerika kökenli olan kırmızı yanaklı su kaplumbağası. Akvaryumdan alınıp bilinçsizce doğaya bırakılan bu türün, özellikle Belgrad Ormanları’ndaki sulak alanlarda, yerli tür olan çizgili kaplumbağanın yaşam alanlarını daralttığını söyleyen Kalem, “Bazı türler yabancı hastalık ve parazit taşıyabilir. Yabancı türleri doğru yönetmek çok önemli” diye konuştu.