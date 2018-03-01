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İstanbul'un tarihi meydanı için flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 20:03 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen "Beyazıt Meydanı Çevre Düzenleme İnşaatı" projesi, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın "Proje yeniden değerlendirilsin" talimatı üzerine durdurulduğu öğrenildi. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, çalışmalar projenin değerlendirilmesinin ardından yeniden başlayacak.

Fatih'te yaklaşık 228 bin 400 metrekarelik alan üzerinde, Beyazıt Meydanı ve Çemberlitaş Meydanı ile bu meydanlara erişimi sağlayan Ordu Caddesi, Yeniçeri Caddesi, Divanyolu Caddesi, Vezneciler Caddesi ile Fuat Paşa Caddesi’ni kapsayan ve 5 Aralık 2017'de başlayan projede herhangi bir çalışma yapılmıyor.

MERDİVENLERİN YIKILMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ünlü mimar Turgut Cansever’in 1958 yılında tasarladığı, İstanbul Üniversitesi’nin ana giriş kapısı önündeki merdivenlerin çalışmalar kapsamında yıkılması, tepki çekmişti. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın gelen tepkiler üzerine "Proje yeniden değerlendirilsin" talimatı verdiği ve çalışmaların projenin yenilenmesinin ardından başlayacağı öğrenildi.

2019'UN MART AYINDA TAMAMLANACAK

İBB tarafından daha önce Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları çevresinde yapılan çalışmalara dair açıklama yapılmış, İstanbul Üniversitesi ana giriş kapısı önünde yapılacak seyir basamakları ile meydan izlenebileceği; çevredeki yollarda turist otobüsleri için cepler açılacağı ifade edilmişti. Bölgedeki tüm otoparkların, tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılacağı belirtilen açıklamada, çalışmaların 2019'un Mart ayında tamamlanacağı duyurulmuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul İBB Beyazıt Meydanı Fatih

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