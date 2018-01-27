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İstanbul Üniversitesi 4 alanda dünyada ilk binde

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:15 | Son Güncelleme 17 dakika önce

- İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak: - "YÖK tarafından İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu QS'e yaptırılan alan bazlı değerlendirmede İstanbul Üniversitesi 4 alanda dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında yer aldı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu QS'ye yaptırılan alan bazlı değerlendirmede İstanbul Üniversitesi'nin 4 alanda dünyada ilk bin üniversite arasında yer aldığını bildirdi.

Rektör Ak, Birlik Vakfı tarafından MTTB konferans salonunda düzenlenen "Ülkemizde Araştırma Üniversitelerinin Önemi ve Dünya Sıralamaları" konulu konferansta, yaptıkları proje ve çalışmalar ile İÜ'nün bilimsel üretim çalışmalarıyla dünyadaki yerini anlattı.

Türk üniversitelerinin yayımladığı bilimsel makalelerin sayısının her yıl arttığını ancak bu makalelerin aldığı atıf sayılarının aynı oranda artmadığını ifade eden Prof. Dr. Ak, şöyle konuştu:

"Üniversitelerimizin makalelerine yeterli sayıda atıf yapılmayışının temel nedeni, dünya ortalamasına göre etki değeri en düşük dergilerde çok fazla makalemizin olmasıdır. Her bilim alanında etki değeri en yüksek olan ilk yüzde 25'lik dilime giren dergilerde yayımlanan makalelerin yüzdesinin dünya ortalaması yüzde 44'e ulaştığı halde bu üst dilimde Türkiye kaynaklı makalelerin oranı yüzde 21 civarında kalmıştır. Son yüzde 25'lik dilimde yer alan etki değeri en düşük dergilerde yayımlanan makalelerin yüzdesinin dünya ortalaması yüzde 20'nin altında olduğu halde bu en alt dilimde Türkiye kaynaklı makalelerin oranı yüzde 34 civarındadır."

İstanbul Üniversitesi'nin uluslararası alanda başarısının her geçen gün yükseldiğini belirten rektör Ak, "YÖK tarafından İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu QS'e yaptırılan alan bazlı değerlendirmede İstanbul Üniversitesi 4 alanda dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında yer aldı. Tarım ve Ormancılık, Eğitim Bilimleri, Tıp, Eczacılık dallarında 251-300, Biyoloji dalında ise 451-500.'lük arasında yer alarak 'Alan Odaklı Başarı Ödülü'nün sahibi oldu." şeklinde konuştu.

Konferans sonrası Birlik Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Öztürk tarafından rektör Ak'a plaket takdim edilirken program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

(AA)

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