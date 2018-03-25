HABER

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Yavuz Örnek:

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 12:27 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Yrd.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek, “İzmit Körfez’ini Sakarya Nehri’ni buraya dökerek ve Karadeniz’den su getirerek temizleyebiliriz’’ dedi.
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Öğreti Üyesi Yrd. Doç.Dr. Yavuz Örnek, hazırladığı ‘İzmit Körfezi Temizleme Projesi’ ile İzmit Körfezi’ndeki çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor. Sakarya Nehri’ni İzmit Körfezi’ne dökmekle 100 Milyon TL’lik bir elektrik enerjisini oluşacağını söyleyen Örnek, oluşan bu enerji ile Karadeniz’in sularının boru hatları ile Körfez’e akıtılabileceğini ifade etti.
Proje hakkında bilgiler veren İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Öğreti Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek, “Yoğun göç ev sanayileşmeden dolayı son 40 yılda İzmit Körfezi’nde büyük bir kirlilik oluşmuştur. Son 10-20 yıl içerisinde devletimiz gerekli tedbirleri almıştır ancak Körfez kirlendiği için alınan tedbirler Körfezi kirletmeyi önlemiştir ama temizlemekten halen acizdir. Bu vesile ile biz bir proje geliştirdik ve bu projede Sakarya Nehri’nin sularını İzmit Körfezi’ne akıtmayı düşündük. Sakarya Nehri’nde bir yılda Karadeniz’e 4 ile 6 milyar metreküp su akıyor. Bu suyun yüzde 75’i olan 3 milyar metreküpü Körfez’e akıttığımız taktirde Körfez’de bir akıntı oluşacak ve Körfez temizlenmeye başlayacaktır. Bu birkaç yıl alacaktır” dedi.

İzmit Körfezi’ndeki kirliliği Sakarya Nehri’ni buraya dökerek ve Karadeniz’den su getirerek temizleyebiliriz”
Sakarya Nehri’ni Körfez’e dökmekle 100 milyon TL’lik bir elektrik enerjisi oluşacağını ifade eden Örnek, “Bu elektrik ile biz Karadeniz’den de suları Körfez’e akıta biliriz. Abdulhamit Han da böyle bir proje düşünmüş ama bu kanal değil. Beton boruların içerisinde Karadeniz’in suyu Körfez’e akıtılır. Yılda yaklaşık 15 milyar ile 30 milyar metreküp su Körfez’e akıtıldığı taktirde Körfez 1 ile 2 yıl içerisinde çok önemli derecede temizlenir. Körfez’de çok ciddi oranda bir kirlilik var ve biz bu kirliliği ancak ve ancak Sakarya Nehri’ni buraya dökerek ve Karadeniz’den su getirerek temizleyebiliriz. Bunu dışında herhangi bir alternatif şu anda görünmüyor. Zannediyorum Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çevre Bakanımız bu projeye ilgi duyarlar. Çok kısa bir sürede faaliyete geçer ve Körfez bir iki yıl çerisinde önemli ölçüde temizlenmiş olur” ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.