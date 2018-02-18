İstanbul Üniversitesi'nde kayıp keçi alarmı! 567 hayvan kayıp!

Sayıştay denetmenleri İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde canlı demirbaşların bir çoğunun kayıp olduğu belirlendi. Geçtiğimiz yıl 948 (koç, kuzu,keçi) olan canlı demirbaşların sayısının bu yıl 363’e düştüğü anlaşıldı. Sayıştay raporunda sadece 18 hayvanın ölüm kaydının yapıldığı, 567 hayvanın durumuyla ilgili her hangi bir bilgiye ulaşılamadığı ifade edildi.
AKIBETLERİ BELLİ DEĞİL
Fakülte yetkilileri de kayıp hayvanlar konusunda Sayıştay Denetçileri’ne bir yanıt veremedi. Şimdi 567 hayvanın akıbetinin ne olduğu araştırılıyor. (Akşam)
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