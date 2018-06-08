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İstanbul Üniversitesi'nde not skandalı! Para karşılığı sınava girmeden 38 dersi geçmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 07:29 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi'ndeki not skandalı 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Üniversitede notların para karşılığında yükseltildiği ve bir öğrencinin 38 dersin sınavlarına girmediği halde dersleri geçtiği ve mezun olduğu iddia edildi. Söz konusu iddialarla ilgili öğrenci işleri personelinin yargılaması sürüyor.

İstanbul Üniversitesi'nde not skandalı! Para karşılığı sınava girmeden 38 dersi geçmiş

İstanbul Üniversitesi'nde skandal. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre skandal, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Samet A.'nın dekan Mürteza Bedir'e öğrencilerin para karşılığı notlarının yükseltildiğini söylemesiyle ortaya çıkmış, ihbarcı genç, arkadaşlarının sınav notlarını öğrenci işlerinde tanıdığı bir kişiye aylık para vererek yükselttiğini anlatmıştı. İhbarın ardından memur Mustafa Ş. görevden uzaklaştırılmış, durum adli makamlara ihbar edilince de hakkında dava açılmıştı.

Savcılık tarafından notlarını usulsüz şekilde değiştiren öğrenciler hakkında ayrıca bir soruşturma başlatıldı.

SINAVLARINA GİRMEDEN DERSLERİ GEÇTİ

Taner K. isimli öğrencinin 7 dersini yükselttiği tespit edilirken, Eren A. isimli öğrencinin ise 38 dersini sınavlara girmeden sadece yaz okulu ve bütünleme sınavlarına girmiş gibi göstererek mezun olduğu ileri sürüldü. Soruşturma sonunda iki öğrenci hakkında "Sistemdeki verileri bozma, yok etme ve hukuka aykırı şekilde kazanç sağlama" suçlarından iddianame düzenlendi.

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