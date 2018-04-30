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İstanbul Üniversitesi'nde "bölünme" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL Üniversitesi (İÜ) öğrencileri ve öğretim üyeleri, yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi.

Özgür Deniz KAYA-Can EROK-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Üniversitesi (İÜ) öğrencileri ve öğretim üyeleri, yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi.
Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, İÜ öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından protesto edildi. Ellerinde "Üniversiteler Bölünemez", "HAYEF Beyazıt'tan Gitmeyecek", "Orman Fakültesi'ne Dokunma" yazılı pankartlar taşıyan grup, "Beyazıt bizimdir bizim kalacak", "Üniversiteme Dokunma, Fakülteme Dokunma" sloganları attı. Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan öğrenciler, Beyazıt Meydanı'ndaki ana kapıda buluştu.

"BÖLÜNME ÜNİVERSİTEYİ İLK 500'DEN GERİYE ATACAK"
İÜ Hasan Ali Yücel Fakültesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden Aziz Duman, "Üniversitemizin bölünmesine karşı sesimizi duyurmak için buradayız. Öğrenciler olarak birçok sorunumuz varken bölünmenin ortaya atılması, diğer sorunlarımızı göz ardı etmektir. Başka bir yerleşkeye gittiğimiz zaman sıkıntılar yaşayacğaız" dedi. Duman, "İstanbul Üniversitesi ilk 500'de olan bir üniversite. Bu bölünmenin üniversitemizi ilk 500'den geriye atacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN TOPLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
İÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Betül Elanur Çelebi ise, "Bugün üniversitemizi böldürmemek adına tekrar toplandık. Bu yasa Meclis'ten çıkarılana kadar her gün toplanmaya devam edeceğiz. Yılmayacağız, direneceğiz" diye konuştu. İÜ İktisat Fakültesi öğrencisi Berkin Güven de "Üniversitemizi bölmek istiyorlar. Bu alanları ranta açmak istiyorlar. Bunun karşısında burada toplandık" dedi.

(FOTOĞRAF)

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