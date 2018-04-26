HABER

İstanbul Üniversitesi'nde protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTELERİN bölünmesi ve 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanun tasarısı Beyazıt Meydanı'nda protesto edildi.    *Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Hülya Çalışkan, " Hasan Ali Yücel Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması, temeli disiplinlerarası çalışmaya dayanan öğretmen yetiştirme sürecinin ruhuna aykırıdır" dedi.

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) ÜNİVERSİTELERİN bölünmesi ve 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanun tasarısı Beyazıt Meydanı'nda protesto edildi.

*Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Hülya Çalışkan, " Hasan Ali Yücel Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması, temeli disiplinlerarası çalışmaya dayanan öğretmen yetiştirme sürecinin ruhuna aykırıdır" dedi.

Orman, Veterinerlik , Sağlık Bilimleri, Edebiyat, İşletme, İletişim, İktisat Fakülte'sinden gelen 500'ü aşkın öğrenci saat 14:30 sıralarında dövizler açarak 'Üniversiteme dokunma', ' Fakülteme dokunma', 'Tasarı üniversiteden geçmez' şeklinde slogan attı. Öğrenciler, bağlama çalarak yasa tasarısını protesto etti.

TARİHSEL BİR HATA

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Hülya Çalışkan, Beyazıt Meydanı'na gelerek basın bildirisi okudu.

Çalışkan, şu şekilde konuştu :

"26 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağanüstü fakülte akademik genel kurul toplantısında oy birliği ile aşağıdaki kararı almış bulunuyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. İstanbul Üniversitesi, tüm fakülteleri öğretim üyeleri, öğrenci ve mezunlarıyla bir bütündür, bölünemez. Temeli 1453'e dayanan bu köklü kuruma önemli bir parçası olan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması tarihsel bir hata olacaktır. İstanbul Üniversitesini de kapsayan üniversitelerin bölünmesi yönündeki kanun tasarısı geri çekilerek iptal edilmelidir. Ülkemizin nitelikli öğretmen ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması, mezunlarının geçmişlerinin silinmesi anlamına geleceği gibi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'ni yüksek puanlarla kazanarak yerleştirilmiş olan öğrencilerimizin ve tüm eğitim camiasının ağır kaybı anlamına gelecektir. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkiye'nin her köşesine eğitim hizmeti götüren nitelikli öğretmenler yetiştirmektedir. Hasan Ali Yücel Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması, temeli disiplinlerarası çalışmaya dayanan öğretmen yetiştirme sürecinin ruhuna aykırıdır. Bu bildirgeyle bizler, üniversitemizin bölünmesine karşı olduğumuzu net bir biçimde gösteriyoruz"

Polislerin yoğun güvenlik önlemi aldığı Beyazıt Meydanı'nda öğrenciler yaklaşık 3 saat süren protestonun ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

(FOTOĞRAF)

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifiCHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifi
Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!
Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Gazi Üniversitesi'ndeki 'bölünme' protestosunda ortalık karıştı

Gazi Üniversitesi'ndeki 'bölünme' protestosunda ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.