İstanbul Üniversitesi'nde sektör-üniversite buluşması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) üniversite-sektör iş birliği etkinlikleri kapsamında, "Merhum Sanayici Temel Kaya'nın İlham Veren Başarı Öyküsü" isimli konferans gerçekleştirildi.
İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin'in moderatörlüğünde yapılan konferans, sanayici Temel Kaya’nın hayatını anlatan belgesel gösterimiyle başladı.
Gösterimin ardından konuşan Gezgin, gazeteci Bünyamin Aygün tarafından kaleme alınan ve sanayici Temel Kaya’nın başarı öyküsünün anlatıldığı "Sessiz Devin Kalesi" adlı kitabı okuduğunda örnek alınacak lider bir kişiliği gözlemlediğini söyledi.
"Eğer kendinize güveniyorsanız, başarıya ulaşabileceğinize inanıyorum." diyen Gezgin, kendisini körler ülkesinde tek gözlü dev olarak tanımlayan Temel Kaya'nın başarı öyküsünü anlattı.
Gazeteci Bünyamin Aygün ise sanayici Temel Kaya’nın eğitime verdiği öneme değindi.
Kaya sayesinde kariyer hedeflerine ulaştığını aktaran Aygün, "Temel Kaya, Türk sanayisinin bugünlere kadar gelmesini sağlamıştır. İletişimcilere dahi örnek olacak bir yaşamı vardır. Böyle bir insanın hayatını yazmak sorumluluk ister. Bu sorumluluğu aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.
Temel Kaya'nın oğlu ve Koçkaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Kaya da aktarmak istedikleri şeyin kişinin başarısı değil, bakış açısı olduğunu belirtti.
En önemli beklentilerinin mutluluk olduğunu ifade eden Kaya, mutluluğun çok yalın bir şey gibi göründüğünü fakat içerisinde beklentinin, başarının ve her şeyin olduğunu söyledi.
Kaya, tecrübenin mutlaka geleceğe aktarılması gerektiğine değinerek, Temel Kaya’nın hayata tek bir açıdan bakmadığını ifade etti.
Konferans, öğrencilerin konuklara yönelttiği sorularla sona erdi.
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