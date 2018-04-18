HABER

İstanbul Üniversitesi'nde sektör-üniversite buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 18:59 | Son Güncelleme

İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gezgin: - "Eğer kendinize güveniyorsanız, başarıya ulaşabileceğinize inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) üniversite-sektör iş birliği etkinlikleri kapsamında, "Merhum Sanayici Temel Kaya'nın İlham Veren Başarı Öyküsü" isimli konferans gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin'in moderatörlüğünde yapılan konferans, sanayici Temel Kaya’nın hayatını anlatan belgesel gösterimiyle başladı.

Gösterimin ardından konuşan Gezgin, gazeteci Bünyamin Aygün tarafından kaleme alınan ve sanayici Temel Kaya’nın başarı öyküsünün anlatıldığı "Sessiz Devin Kalesi" adlı kitabı okuduğunda örnek alınacak lider bir kişiliği gözlemlediğini söyledi.

"Eğer kendinize güveniyorsanız, başarıya ulaşabileceğinize inanıyorum." diyen Gezgin, kendisini körler ülkesinde tek gözlü dev olarak tanımlayan Temel Kaya'nın başarı öyküsünü anlattı.

Gazeteci Bünyamin Aygün ise sanayici Temel Kaya’nın eğitime verdiği öneme değindi.

Kaya sayesinde kariyer hedeflerine ulaştığını aktaran Aygün, "Temel Kaya, Türk sanayisinin bugünlere kadar gelmesini sağlamıştır. İletişimcilere dahi örnek olacak bir yaşamı vardır. Böyle bir insanın hayatını yazmak sorumluluk ister. Bu sorumluluğu aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Temel Kaya'nın oğlu ve Koçkaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Kaya da aktarmak istedikleri şeyin kişinin başarısı değil, bakış açısı olduğunu belirtti.

En önemli beklentilerinin mutluluk olduğunu ifade eden Kaya, mutluluğun çok yalın bir şey gibi göründüğünü fakat içerisinde beklentinin, başarının ve her şeyin olduğunu söyledi.

Kaya, tecrübenin mutlaka geleceğe aktarılması gerektiğine değinerek, Temel Kaya’nın hayata tek bir açıdan bakmadığını ifade etti.

Konferans, öğrencilerin konuklara yönelttiği sorularla sona erdi.

ABD'den Rusya'ya şok suçlamaABD'den Rusya'ya şok suçlama
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş kararFirari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İletişim Fakültesi İstanbul Üniveristesi Prof.Dr. Suat Gezgin Sektör

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.