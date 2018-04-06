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İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 39 ilçe kaymakamlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıyla geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı cihazların söktürülmesini istedi.

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Vali Vasip Şahin imzasıyla gönderilen yazıda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 141. maddesi ile geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu hakkın hangi hallerde ve ne şekilde kullanılacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Yoğun araç trafiğine sahip İstanbul'da geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmadığı halde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara mevzuata aykırı olarak ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının takıldığı ve başta emniyet şeridi ihlalinde bulunularak, trafik seyrinin tehlikeye düşürüldüğü, bu hakkı kullanmak durumunda olan ambulans, itfaiye, polis araçları gibi araçların zamanında gidecekleri yere ulaşamamaları sonucunda da yine can ve mal kayıplarına neden olduklarının, vatandaşlardan valiliğe intikal eden şikayetlerden ve yapılan denetimlerden tespit edildiği aktarıldı.

"İDARİ VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK"

Yazıda, şöyle denildi:

"Trafik güvenliğine yönelik can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kurumunuza ait geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlarda varsa bulunan ışıklı ve sesli uyarı cihazların bir an önce söktürülmesini, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ve görev hali dışında bu işaretlerin kullanılmamasına özen gösterilmesi, emniyet birimlerince denetim yapılarak titizlikle takip edilmesini, gerekli tedbirleri almayan, ihmal ve suistimali tespit edilen görevliler hakkında idari ve adli işlemlerin kararlılıkla yapılacağının bilinmesini ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini önemle rica ederim."

AA

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İstanbul Valiliği istanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü istanbul büyükşehir belediyesi geçiş üstünlüğü

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Milli Eğitim müdürünün aracını durdurduğu için görevden alınan polis memuru ne olacak ?
madem böyle yapacaktınız, işini yapan polisi neden açığa aldınız, veya polisi açığa alan emniyete neden müdahalede bulunmadınız ?
şimdi polis hapı yuttu bakalım istanbulda kaç polis açığa alınacak
helal olsun valimize işte bu çok sevindirici milli eğitim müdürü bu yuzden görevini yapan bir polisi açığa aldırdı sen millî egitim müdürüsün çakar senin neyine
elalem marsa elektirikli araba yollar bizimkiler daha çakar siren peşinde koşar
ışıklar sükülürse şayet, İstanbul Milli Eğitim müdürünü polis durdurduğuna sen benim kim olduğumu biliyormusun diye soramaz...veya diğer bürokratlar....biz sade vatandaş ve görevi yapmaya çalıişan polis memurları nasıl ayırt edicek devlet erkanını ...sonumuz hiç iyi değil...
inşallah Türkiye nin her yerinde hayata geçer ve adilce uygulanır
her4gün fsm den geçiyorum emniyetşeridini çakar takmış ne olduğu belirsiz arabalarla dolu olduğunu görüyorum yol vermezsen emniyet şeridine braz yaklaşsak yırtınıyolar doğru karar
İstanbul Milli Eğitim Müdür bu karardan muaftır diye parantez içinde belirtilmiştir umarım...
Milli eğitim müdürünün açığa aldırdığı Trafik polisi göreve iade edilip m.e. müdürü hakkında işlem yapılacakmı sayın Vali......?
Ne kadar ilginç bir ülkede yaşıyoruz. Çakarlı araç kullanan ya devletin bürokratı ya bu ülkenin zengini.Devlet iki grubada söz geçiremiyor devamlı genelge yayınlıyor. Değişen bir şey var mı? Tabiki hayır. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Doğudan yer beğen. Sürdürürüm seni hemen.
@hakanxoz_2016 boş yapma
bu işin çok kolay bir çözümü var. çakar kullanma hakkı bulunan araçlara tavanda sabit çakar zorunluluğu getirilmeli. ön panjurda ızgara içine gizlenmiş çakarı herkes taktırıyor, sıkıysa tavanlarına taktırsınlar! biz de bu sayede arkadan gelen çakarlı aracın gerçekten geçiş üstünlüğüne sahip olup olmadığını kolayca anlarız
kimse takmaz bunu daha öncede böyle yazılı acıklama gitti ne değişti trafikte çakar dolu denetleme yok çünki sadece laf !!
lambayla sirenin satisini yasakla once
geç alınmış ama güzel bi karar tebrikler ...
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