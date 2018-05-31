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İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasında flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı: Mahkeme 8 kişiyi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 80 kişi beraat etti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi İstanbul Valiliği

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Nefes aldıkları surece vatanımız için sıkıntı, bazen İdam neden yok diye sormadan gecemiyor insan doğrusu...
SİYASİ AYAĞI ONLARI BESLEYİP GÜNDEME GETİREN DEVLETİ CEMAAT YAPISINA SOKAN TAKKECİ BADEM BIYIKLILAR NE ZAMAN ALMIYACAKSINIZ BELLİ OLDU 24 HAZİRAN SONRASI ADALET ALIR MERK ETMEYİN
YAZIK DEĞİL Mİ BU İNSANLARA....
askerlerimizin canının yanmadığına çok sevindim, vatani görevini yapan masum insanlardı. iktidarın fetonun siyasoii ayağına da bir gün el atmasını bekliyoruz. fetoyla pensilvanyada fotoğraf çekilenlerin millet vekili listelerinw girdiğini gördük. kanunlar sadece zayıflar için mi?
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