İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, olası boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz döneminin başlamasıyla vatandaşların tatillerini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri ve yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi maksadıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Can kayıplarının yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi ve can kaybı yaşanmaması için denize girilmesi uygun olmayan yasaklı ve kontrolsüz bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda denize girilmemesi, yasak olmayan bölgelerde denize girilirken de meteorolojik uyarıların dikkate alınması ve görevlilerin uyarılarına mutlaka uyulması önem arz etmektedir."

