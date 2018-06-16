İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, olası boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, yaz döneminin başlamasıyla vatandaşların tatillerini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri ve yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi maksadıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.
Can kayıplarının yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi ve can kaybı yaşanmaması için denize girilmesi uygun olmayan yasaklı ve kontrolsüz bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda denize girilmemesi, yasak olmayan bölgelerde denize girilirken de meteorolojik uyarıların dikkate alınması ve görevlilerin uyarılarına mutlaka uyulması önem arz etmektedir."
Ahmet Hakan: Kasetle masetle saldırma planları yapmayın!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması: Büyük bir reform gerektiriyor
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
ABD'nin Kanada Büyükelçisine tehdit mektubu! Zarfın içinden bakın neler çıktı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum