HABER

İstanbul Valiliği'nden seçim trafiği uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:18 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği'nden seçim trafiği uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 24 Haziran seçimi öncesinde, siyasi partilerin propaganda çalışmaları dolayısıyla yaşanabilecek trafik yoğunluğu konusunda vatandaşları dikkatli ve anlayışlı olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla il genelinde özellikle son iki günde (cuma ve cumartesi) siyasi partilerin yoğun propaganda çalışmaları ve etkinliklerinin olacağı kaydedildi.

Bu durumun ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna yol açmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle şehir içi trafik akışının rahatlatılması, herhangi bir zorluk ve mağduriyet yaşanmaması için sürücülerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri, kuralların uygulanmasında trafik görevlilerine yardımcı olmaları ve anlayış göstermeleri büyük önem arz etmektedir." denildi.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Tramvay durağında küçük çocuğa yardım seferberliği Tramvay durağında küçük çocuğa yardım seferberliği 
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Polis alarma geçtiKadıköy'de hareketli dakikalar! Polis alarma geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği seçim

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fişleme listesi ortaya çıktı! Skandal '0' ve '?' detayı!

Fişleme listesi ortaya çıktı! Skandal '0' ve '?' detayı!

Bülent Arınç'ın damadına mahkemeden ret!

Bülent Arınç'ın damadına mahkemeden ret!

Çevirmen Sebla Küçük'e 'örgüt propagandası' iddiasıyla dava

Çevirmen Sebla Küçük'e 'örgüt propagandası' iddiasıyla dava

Bursa'da cenazeye giden otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da cenazeye giden otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Polis alarma geçti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Polis alarma geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.