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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

Haber: Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA İstanbul Valiliği, yarın ve cumartesi günü partilerin yoğun propaganda faaliyetleri olacağını belirterek trafik uyarısında bulundu.

Haber: Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA
İstanbul Valiliği, yarın ve cumartesi günü partilerin yoğun propaganda faaliyetleri olacağını belirterek trafik uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, "24 Haziran 2018 pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla ilimiz genelinde özellikle son iki günde (cuma ve cumartesi günleri) siyasi partilerin yoğun propaganda çalışmaları ve etkinliklerinin olacağı anlaşılmaktadır. Bu durumun ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna yol açması beklenmektedir. Bu nedenle şehir içi trafik akışının rahatlatılması, herhangi bir zorluk ve mağduriyet yaşanmaması için sürücülerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri, kuralların uygulanmasında trafik görevlilerine yardımcı olmaları ve anlayış göstermeleri büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

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